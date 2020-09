Sangerinden Selena Gomez har delt et billede på Instagram, hvor hun står og strækker sig i en lyseblå badedragt.

Hvis man skulle vurdere på attituden, ville man tænke, det var en kvinde, der stod ved sin egen krop, men så simpelt har det ikke altid været.

I 2017 fik den 28-årige sangerinde foretaget en operation, som efterlod hende med blandt andet et større ar på det ene ben.

Hun led nemlig så voldsomt af sygdommen Lupus, at hun takkede ja, da hendes veninde, Francia Raisa, tilbød hende sin ene nyre.

'Da jeg fik min nyretransplantation, husker jeg, at det var meget svært at vise mit ar. Jeg ønskede ikke, det skulle være med på billeder, så jeg bar ting, som ville dække det. Nu mere end nogensinde føler jeg mig sikker på, hvem jeg er, og hvad jeg gik i gennem, og det er jeg stolt af.'

Og nu er stjernen så endelig nået dertil, hvor hun kan stille sig frem i sin fulde pragt.

'Da jeg fik min nyretransplantation, husker jeg, at det var meget svært at vise mit ar. Jeg ønskede ikke, det skulle være med på billeder, så jeg bar ting, som ville dække det,' lyder det fra sangerinden, som fortsætter:

'Nu mere end nogensinde føler jeg mig sikker på, hvem jeg er, og hvad jeg gik i gennem, og det er jeg stolt af.'

Da operation først var overstået, var det en meget lettet sangerinde, som prøvede at udtrykke sin følelser overfor sin tætte veninde.

Hun skrev et opslag på Instagram, hvor der sammen med et billede af de to kvinder i hver sin hospitalsseng også var en tekst fra Gomez. Den sluttede med et tak til veninden Francia Raisa.

'Og til sidst er der ikke ord til at beskrive, hvordan jeg på nogen måde kan takke min smukke ven Francia Raisa. Hun gav mig den ultimative gave og offer ved at donere sin nyre til mig. Jeg er utroligt velsignet. Jeg elsker dig, søster,' lød det dengang.