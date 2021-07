»En sand rollemodel.«

En række bikinibilleder af den amerikanske sangerinde Selena Gomez har den seneste tid høstet millioner af likes – og flere hylder hende for at vise sin krop frem, som den ser ud. Uden brug af photoshop.

Det skriver magasinet Cosmopolitan.

Billederne af sangerinden er blevet taget i forbindelse med et samarbejde med badetøjsmærket La'Mariette.

»Det, jeg elsker ved det her brand, er, at det hylder kvinder, som elsker deres kroppe betingelsesløst og giver dem selv den eftergivelse, de fortjener,« har Selena Gomez selv skrevet til et af billederne, som hun delt på sin Instagramprofil.

På selve badetøjsbrandets Instagramprofil er der blevet delt flere billeder af sangerinden, hvor man blandt andet kan se hende iført bikini.

Det er særligt de billeder, som mange af brugerne på de sociale medier hylder:

»Hun ved ikke, hvor meget det betyder, at hun viser sin fantastiske, naturlige krop. En sand rollemodel,« skriver en bruger, mens en anden skriver:

»At se Selena Gomez' mave og krop uden photoshop er (en flamme emoji). Naturlig er smukt.«

»Jeg er en fan af din sandhed og dit mod til at være den, du er,« skriver en tredje, mens en fjerde skriver:

»Du har en meget modig personlighed. Jeg har det bedre med mig selv og min krop, efter jeg så dine billeder. Og jeg skylder dig for at have denne følelse nu.«

Den amerikanske sangerinde har tidligere udtalt sig om, hvordan hun har oplevet et pres fra omverdenen for at have den samme krop og figur, som da hun var teenager – selvom hun nu er 28 år:

»Jeg svinger meget i min vægt,« har hun ifølge Cosmopolitan for nylig fortalt i et interview med Vogue.

Blandt andet omtalte hun en kjole, som hun bar i 2015 til arrangementet Met Gala på et tidspunkt, hvor hun ikke havde det godt med sin krop.

Det blev løst – ved at kjolen blev ændret, fremfor at hun skulle ændre sin krop for kjolens skyld:

»Det var et af de øjeblikke, hvor jeg tænkte: 'Jeg behøver ikke have den 19-årige kropsbygning længere, for det er jeg ikke',« fortalte hun til Vogue.