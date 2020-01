Udadtil ligner de kendtes parforhold ofte noget fra en romantisk Hollywood-film.

Det er dog ikke altid sådan virkeligheden forholder sig. I hvert fald ikke for sangerinden Selena Gomez.

For i et nyt interview med det amerikanske medie National Public Radio (NPR) fortæller Selena Gomez, at forholdet til Justin Bieber ikke var så rosenrødt, som mange måske har troet.

I interviewet snakker Selena Gomez om sin sang 'Lose You To Love Me', der handler om hendes smerte ved at blive droppet af Justin Bieber, som kort tid efter bruddet giftede sig med modellen Haily Baldwin.

Hun fortæller, at sangen var en måde at få en ordentlig afslutning på, efter at forholdet, ifølge Selena Gomez, ikke var blevet afsluttet på en respektfuld måde.

Selena Gomez kommer i interviewet ind på, at hun føler sig som et offer for et misbrug. Direkte adspurgt, om misbruget kan betegnes som et følelsesmæssigt misbrug, er svaret klart:

»Ja, og jeg tror, det er noget, som jeg var nødt til at finde en måde at forstå det på som en voksen. Og jeg var nødt til at forstå de valg, jeg tog,« siger Selena Gomez og fortsætter:

»Ligeså meget som jeg helt sikkert ikke ønsker at bruge resten af mit liv på at tænke på det, så er jeg virkelig stolt over, at jeg kan sige, at jeg føler mig stærkere end nogensinde før, og at jeg har fundet en måde at komme igennem det på med så meget ynde som muligt,« siger hun.

Selena Gomez og Justin Bieber mens de stadig var et par. Foto: RICH SCHMITT Vis mere Selena Gomez og Justin Bieber mens de stadig var et par. Foto: RICH SCHMITT

Selena Gomez og Justin Bieber begyndte at date i 2011 og var sidst sammen i 2018. Hvornår i forholdet at misbruget skulle have fundet sted, er ikke præciseret.

Interviewet er ikke første gang, at Selena Gomez snakker om nogle af de følelsesmæssige problemer, hun har haft.

I forbindelse med sit nye album 'Rare' der udkom 10. januar, fortalte sangerinden i en video på Instagram, at albummet havde været et mareridt at komme igennem, 'men på den bedst mulige måde'.

»Som alle ved, har jeg haft en masse selvtillidsproblemer i fortiden. Jeg kæmper stadig med selvværdet. Det er noget, jeg altid kommer til at arbejde på,« sagde hun blandt andet i videoen.