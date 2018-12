Der har i snart tre måneder været radiostilhed fra den 26-årige superstjerne Selena Gomez.

‘Opdatering: Jeg har en pause fra sociale medier. Igen. Selvom jeg er taknemmelig for den stemme, sociale medier giver til os alle, er jeg mindst lige så taknemmelig for muligheden for at træde et skridt tilbage og leve mit liv,’ skrev Selena Gomez.

Det opslag delte hun 24. september på Instagram, og siden har hendes mere end 144 millioner fans hverken set eller hørt fra sangerinden.

Det er ikke nogen hemmelighed, at Selena Gomez har haft et par hårde år, skriver Hollywood Life.

Vis dette opslag på Instagram Mood lol (I was looking at myself in the mirror -like an idiot!) Update: taking a social media break. Again. As much as I am grateful for the voice that social media gives each of us, I am equally grateful to be able to step back and live my life present to the moment I have been given. Kindness and encouragement only for a bit! Just remember- negative comments can hurt anybody’s feelings. Obvi. Et opslag delt af Selena Gomez (@selenagomez) den 23. Sep, 2018 kl. 4.37 PDT

Først blev hun diagnosticeret med sygdommen Lupus, og måtte derfor igennem et forløb med kemoterapi.

Sygdommen resulterede i, at hun i september 2017 fik en nyretransplantation, som har medført i flere indlæggelser på hospitalet. Sygdommen har også påvirket sangerindens humør, da hun blandt andet har oplevet panikanfald og depression.

Få uger før sin forsvinden fortalte Gomez til Elle, at hun var flyttet fra ‘klaustofobiske’ Los Angeles til Orange County for å få ro.

Udover sine fysiske og mentale sygdomme har sangerinden også fået sit hjerte knust.

> Vis dette opslag på Instagram I’m very aware some of my fans had noticed I was laying low for part of the summer and questioning why I wasn’t promoting my new music, which I was extremely proud of. So I found out I needed to get a kidney transplant due to my Lupus and was recovering. It was what I needed to do for my overall health. I honestly look forward to sharing with you, soon my journey through these past several months as I have always wanted to do with you. Until then I want to publicly thank my family and incredible team of doctors for everything they have done for me prior to and post-surgery. And finally, there aren’t words to describe how I can possibly thank my beautiful friend Francia Raisa. She gave me the ultimate gift and sacrifice by donating her kidney to me. I am incredibly blessed. I love you so much sis. Lupus continues to be very misunderstood but progress is being made. For more information regarding Lupus please go to the Lupus Research Alliance website: www.lupusresearch.org/ -by grace through faith Et opslag delt af Selena Gomez (@selenagomez) den 14. Sep, 2017 kl. 3.07 PDT

Hendes forsvinden skete i samme uge, som hendes ekskæreste, popikonet Justin Bieber, blev set gå ind på rådhuset med sin daværende forlovede og nuværende hustru, modellen Hailey Baldwin.

Det nyslåede ægtepar bekræftede dog først forlovelsen i november.

Hvor længe, det vil tage for Selena Gomez at få det bedre, ved ingen. Men en anonym kilde, som kender Gomez, siger angiveligt til People, at hun allerede har det meget bedre.

I september fik hun et panikanfald i forbindelse med en indlæggelse på sygehuset. Det var angiveligt her, det gik op for stjernen, at hun havde brug for en pause - en lang en.