Efter knap en måned uden livstegn er superstjernen Selena Gomez nu tilbage på Instagram.

I et meget følelsesladet opslag takker hun for opmærksomheden i forbindelse med sin fødslesdag 22. juli.

»Ja, så er jeg 27. Jeg vil gerne sige tak til hver eneste af jer for jeres ord på min fødselsdag. Ikke kun de hurtige notitser. Tankerne, der ligger bag hvert eneste ord, I skriver, ender med at jeg græder taknemmelige tårer, som jeg gjorde i aftes. Jeg beder for jer alle. Jeg elsker jer,« skriver hun i opslaget, som blev lagt ud torsdag.

Det er første gang, sangerinden lægger noget på Instagram siden 29. juni, hvor hun kom med et ophedet indlæg i debatten om Trumps grænsefængsler mod Mexico i syd.

Vis dette opslag på Instagram Well I’m 27 now. I wanted to thank each and every one of you for your words on my bday. Not just the quick notes. The thought that goes behind every word you write usually ends up with me crying grateful tears like I did last night. Praying for all of you!! I LOVE YOU Et opslag delt af Selena Gomez (@selenagomez) den 24. Jul, 2019 kl. 2.46 PDT

»Børn i bure. Sover på cementgulve med aluminiumstæpper. Ingen adgang til simple nødvendigheder. Hvordan sker dette stadig,« skrev hun blandt andet i det harmdirrende indlæg.

Selena Gomez har tidligere holdt lange pauser fra Instagram og begrundet det med, at man som menneske har brug for pauser fra sociale medier.

Hun hører ellers til de mennesker, som kan bruge dem til at tjene styrtende med penge. Således er hun med sine mere end 150 millioner følgere i den elite af kendte, som kan tjene omkring en million dollars per sponsoreret indlæg.

Det har hun da også benyttet sig af tidligere på sommeren med reklamer for luksusbrandet Coach og tøjmærket Puma, som hun har en større sponsorkontrakt med.