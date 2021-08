Hvis du har fulgt med i DRs OL-dækning de seneste uger, er du måske en af de mange seere, der har undret sig over, hvor Josefine Høgh er blevet af.

Den populære tv-vært var nemlig flittigt på skærmen i begyndelsen af legene, men siden har hun været forsvundet som noget nær dug for solen, hvilket har fået flere til udvise bekymring.

'Er du okay?' skriver en af hendes knap 37.000 følgere for eksempel på Instagram.

'Er du ikke længere i Tokyo?' spørger en anden.

Der er dog ikke noget at være bekymret for. Det slår den 31-årige fynbo søndag fast i en story på det sociale medie.

»I er mange, der er søde at spørge, hvorfor jeg ikke er i Tokyo under hele OL,« skriver hun og fortsætter:

»Men det har hele tiden været planen, at jeg efter et tætpakket forår og et vildt EM kun skulle være i Tokyo noget af tiden.«

Josefine Høgh påpeger endvidere, at aftalen om et forkortet OL for hendes vedkommende skyldes, at hun på den måde kunne nå hjem og holde lidt sommerferie samt passe på sin gravide mave.

Sådan så det ud, da Josephine Høgh blev gift med tv-værten Lase Sjørslev i december 2019. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Sådan så det ud, da Josephine Høgh blev gift med tv-værten Lase Sjørslev i december 2019. Foto: Bax Lindhardt

B.T. har været i kontakt med DR, der bekræfter, at det hele tiden har været planen at sende Josefine Høgh hjem før tid.

Det samme gør tv-værten Lasse Sjørslev, der er gift med Josefine Høgh.

Han fortæller endvidere, at parret blandt andet skal bruge ferien på en rejse til Grækenland.

»Vi tager afsted i midten af august og er væk en uges tid. Det bliver dejligt, og vi glæder os meget,« siger han.