Det var en overrasket og storgrinende Rasmus Seebach, der på den røde løber til årets Zulu Awards fik at vide, at hans musik har en særlig effekt på dyr.

I Aalborg Zoo døjer de nemlig med, at koncerter i den nærliggende Mølleparken giver særligt chimpanserne dårlig mave.

»Det vi kan se ved de store koncerter, hvor der er et stort lydtryk, er blandt andet chimpanserne får tynd mave og bliver urolige. Det samme gør sig gældende for større aber og rovdyr og også vores elefanter,« fortæller Zoo-direktør Henrik Johansen til DR Nordjylland.

I artiklen nævner Zoo-direktøren Rasmus Seebachs koncert i Mølleparken sidste sommer, som en af de koncerter der var til gene.

»Haha det er for vildt,« lød det overrasket fra Rasmus Seebach, da han fik præsenteret historien på den røde løber til Zulu Awards.

»Jeg er glad for, at min musik både kan sætte følelser og fordøjelsen i gang,« tilføjede han og bad om at få artiklen med hjem, så han kunne kigge nærmere på historien.

Den populære popstjerne fik også kort kommenteret sin status som far til Holger, der har rundet de to år.

»Vi chiller, og nu hvor Holger er blevet to år, er han jo vildt grineren. Og selvstændig. Nogle gange gider han ikke lege, når jeg lægger op til det.«

Adspurgt om han stadig får tid til at gå i byen, svarede den 38-årige Seebach:

»Jeg får rigelig tid til at holde fest. Det skal man tage sig tid til.«