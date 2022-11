Lyt til artiklen

Hvad ville du give Ukraines præsident i værtsgave?

Sean Penn har siden Ruslands invasion af Ukraine været en tro støtte af præsident Volodymyr Zelenskyj.

Den 62-årige amerikanske skuespiller har blandt andet oplevet krigen på nærmeste hånd, da han i foråret under optagelserne en af dokumentarfilm måtte flygte ud af Ukraine.

Nu har han været på besøg hos præsident Zelenskyj i Kyiv, og her hev han pludselig en opsigtsvækkende gave op af tasken.

»Det er bare en symbolsk dum ting, men hvis jeg ved, at den er her, så har jeg det bedre og føler mig stærk nok til kampene,« lyder det fra Sean Penn til Zelenskyj i en video delt på præsidentens Instagram-profil.

Gaven er en af Sean Penns Oscar-statuetter, og da Zelenskyj har sagt tak, tilføjer skuespilleren:

»Når du vinder, så tag den med til Malibu (Sean Penn bor i Los Angeles-forstaden, red.). For jeg vil have det meget bedre, hvis jeg ved, at de er et stykke af mig her.«

Zelenskyv gengældte Sean Penns Oscar-statuette med at give ham en ordensmedalje for 'hans oprigtige støtte og bidrag til populariseringen af Ukraine i verden'.

Sean Penn og Zelenskyj med førstnævntes Oscar-statuette. Foto: PRESIDENTIAL PRESS SERVICE HANDO Vis mere Sean Penn og Zelenskyj med førstnævntes Oscar-statuette. Foto: PRESIDENTIAL PRESS SERVICE HANDO

Ruslands Udenrigsministerium valgte tidligere på året at give Sean Penn adgangsforbud til Rusland.

Rusland valgte derudover i september at boykotte den amerikanske Oscar-uddeling ved ikke at ville indsende et bud på 'bedste internationale film'.

En beslutning der efterfølgende fik formanden for den russiske Oscar-komite til at trække sig fra posten, da han mente, beslutningen var taget bag hans ryg.

Se Sean Penn overrække sin Oscar-statuette til Zelenskyj i videoen øverst.

