Skuespilleren Sean Penn har været en fremtrædende stemme, når det kommer til at være imod Ruslands invasion af Ukraine.

I februar flygtede han fra Ukraine, mens han filmede en dokumentar om invasionen.

Men nu har han til hensigt at tage tilbage. Men denne gang med et lidt andet formål.

Sean Penn afslører nemlig, at han 'overvejer at gribe til våben' og at slutte sig til de ukrainske styrker for at kæmpe mod Rusland. Det skriver The Independent.

»Min intention er at tage tilbage til Ukraine. Men jeg er ikke en idiot, jeg er ikke sikker på, hvad jeg kan tilbyde,« fortalte Penn.

Han talte om sin tid i landet i februar og tilføjede, at den eneste grund til at blive længere skulle være, hvis han skulle have 'holdt en riffel', som han sagde.

Mens Sean Penn har været i Ukraine, har han også været aktiv på Twitter, hvor han er kommet med et opråb til sit hjemland, USA.

'Ukraine står i spidsen for vores demokratiske drømme. Hvis kampen kæmpes alene, er USAs sjæl fortabt,' skrev han i et opslag, hvor han også gav udtryk for, at Ruslands præsident, Vladimir Putin, var på dybt vand.

'Hvis han ikke giver efter, tror jeg, at hr. Putin har begået en af de største fejl for hele menneskeheden.'