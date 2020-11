Sean Connery døde af lungebetændelse, hjerteproblemer – og alderdom. Det afslører hans dødsattest, som det amerikanske medie tmz.com har fået fat i.

Den 31. oktober klokken halv to om natten døde den 90-årige Sean Connery i sit hjem på Bahamas. I følge Connerys kone, Micheline Roquebrune, sov den tidligere James Bond-skuespiller fredfyldt ind.

Connery havde i flere år lidt af demens, og Roquebrune beskrev efterfølgende, at hun var ved sin mands side, da han døde.

»Det var lige, som han ønskede det – demensen havde taget kontrol over ham, og han fik sit sidste ønske om at gå bort uden besvær opfyldt,« sagde Micheline Roquebrune, som Sean Connery har kendt siden 1970 til dailymail.

Sean Connery og Micheline Roquebrune. Foto: David Moir

Ifølge dødsattesten led den aldrende skuespiller dog af andet end demens.

Ifølge dokumentet var det en blanding af vejrtrækningsproblemer på grund af lungebetændelsen, alderdom og hjerteflimmer, der var den direkte udløsende årsag til, at Sean Connery døde.

Skuespilleren var aktiv i mere end 50 år. De fleste vil huske ham som den ‘rigtige’ James Bond, for han var den første i rollen, da Ian Flemings første Agent 007 film »Dr. No« blev indspillet i 1962. Siden blev det til i alt syv James Bond-film.

Andre store roller spillede han i filmene »Rosens Navn« og i »Jagten på Røde Oktober«. Ligesom Sean Conney spillede far til Indiana Jones i »Indiana Jones og det sidste korstog«.

Sean Connery som james Bond i 'Never say, never again' – det var sidste gang, at han havde rollen som den engelske agent.

Som 69-årig blev Sean Connery i 1999 kåret til århundredets mest sexede mand efter en rundspørge blandt kvinder. Fire år senere gik han i 2003 på pension.

De sidste år af sit liv boede skuespilleren på Bahamas med sin nærmeste familie.

Efter Sean Connerys død sagde hans enke, Micheline Roquebrune, til dailymail, at de to havde haft et ‘dejligt liv sammen’.

»Han var uden sidestykke, og det bliver meget svært uden ham, det ved jeg. Men det kunne ikke vare ved for evigt, og han gik fredfyldt bort.«

Parret var gift i 45 år.