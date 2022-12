Lyt til artiklen

'Lad være med at drikke alkohol børn'.

Supermodellen Kate Moss' lillesøster Lottie Moss tog i weekenden en drastisk beslutning.

På en bytur valgte hun nemlig at besøge en tatovør, og lørdag afslørede hun så i en TikTok-video, hvad hun endte med at få lavet.

»Jeg har ikke meget at sige om i nat, udover at det her kunne jeg have været foruden,« indleder Lottie Moss i videoen og afslører, at hun på sin bytur fik lavet en tatovering i ansigtet, der består af teksten 'Lover'.

Morgenen efter er hun knap så begejstret. Foto: www.tiktok.com/@lottiemossx

»Jeg fortryder den faktisk ikke. Den er her for at blive,« fortsætter hun og tilføjer så:

»Vi lærer at elske den, verden kommer til at lære at elske den og min mor kommer forhåbentlig også til at lære at elske den - men lad være med at drikke alkohol børn.«

24-årige Lottie Moss arbejder ligesom sin halvsøster Kate som model og har det sidste års tid også gjort sig bemærket med letpåklædte billeder på betalingsplatformen OnlyFans.

Hun har tidligere i al hemmelighed datet David Beckhams søn Brooklyn Beckham.

