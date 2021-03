Det kan godt være, at det er noget, vi alle gør, men ikke desto mindre, så er det en smule pinligt, når det sker i fuld offentlighed.

Og hvis det ikke bare sker i fuld offentlighed, men også foran et live-publikum og på live-tv, så kan man kun forestille sig, at det føles ekstra tåkrummende.

Vi taler om at prutte.

Noget, som talkshowværten Wendy Williams højst sandsynligt kom til at gøre tirsdag midt i 'The Wendy Williams Show', alt i mens hun snakkede om Kim Kardashians og Kanye Wests kommende skilsmisse. Det skriver Page Six.

Og 56-årige Wendy Williams ikke bare pruttede.

Hun pruttede samtidig med hun kom til at bøvse, hvilket kun har fået episoden til at gå endnu mere viralt på sociale medier.

»Undskyld,« lød det fra Wendy Williams, der lynhurtigt tog hånden op foran sin mund, mens publikum havde svært ved at holde deres grin tilbage.

Se klippet herunder:

Unreal Burp Fart combo from Wendy Williams pic.twitter.com/4MgzgbtTpa — Derek Allgood (@BMS_Derek) March 16, 2021

Wendy Williams har endnu ikke udtalt sig om episoden, som mange finder morsom på sociale medier, så det er uvist, om der vitterligt er tale om en simultan bøvse-prut.

Det er dog ikke første gang, at den amerikanske talkshowvært angiveligt kommer til at prutte for åben skærm.

Tilbage i 2020 blev hun også beskyldt for at prutte under en episode af sit show, hvor hun lænede sig forover, hvorefter der lød en pruttelignende lyd.

Men dengang nægtede Wendy Williama, at der var tale om en prut, men at tv-seerne havde hørt forkert.

»Jeg prutter næsten aldrig,« sagde hun dengang og fortsatte:

»Og ved du hvorfor? Fordi man kan give slip på gassen på forskellige måder, og min metoder er at bøvse, fordi jeg ikke laver andet end at snakke konstant.«