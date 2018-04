Advarsel: Nøgenhed i videoen!

Et par gange om året kan familien Danmark slentre rundt og kigge på pik og patter i fuld offentlighed, uden at det er forbundet med skam eller dårlig samvittighed.

Det sker til de store erotikmesser, og netop nu løber Erotic World af stabelen i Valby Hallen i København.

Her kan gæsterne købe adgang til en syndig verden, hvor der er (næsten) non stop stripshows, leveret af både mænd og kvinder, swingerklub, hvor man både må knalde og kigge på, boser med sexlegetøj, sexbiograf og meget, meget andet.

BT tog fredag eftermiddag ud for at se, hvordan det hele spændte af. Med os havde vi Caroline Petersen, kendt fra reality-programmerne 'Paradise Hotel' og 'Divaer i junglen', og som er kendt for at have et særdeles sundt forhold til onani.

Hendes dom over arrangementet kan du finde i videoen over artiklen.