Nu kommer Tristan Thompsons utroskab også med på basketball banen.

I nat spillede Tristan Thompsons basketball hold playoff kamp i Air Canada Centre mod Toronto Raptors, og her blev modstandernes fans direkte personlige, da Tristan skulle skyde straffekast. Her begyndte de nemlig at råbe.

– Khloé, Khloé, Khloé, lød det fra fansene, som altså helt tydeligt heppede på Kardashian-søsteren, som for tre uger siden fødte deres første barn i samme uge, som Tristan thompsons utroskab kom frem i offentligheden.

Fansene gjorde altså deres for at forstyrre Tristans spil og sørge for, at han brændte. Men virkede det så?

Svaret er nej, Tristan var fuldstændig upåvirket af episoden og scorede på alle sine fire straffekast i kampen. Tristan og Cavs vandt kampen i sidste ende i overtid, og tavsheden fra Tristans og Khloés side omkring utroskabet fortsætter.

'Khloe' chants for Tristan Thompson in Toronto... pic.twitter.com/bbcZ1SNk6e — Dime on UPROXX (@DimeUPROXX) 2. maj 2018

Artiklen er bragt af Reality Portalen