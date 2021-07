Bill Cosby kunne onsdag træde ud af fængselsportene som en fri mand.

Det besluttede delstaten Pennsylvanias Højesteret onsdag, da de omstødte den dom, han i 2018 fik for at have bedøvet og forgrebet sig på en kvinde.

Og der er allerede video af Bill Cosby, der vender hjem til sit hus.

Her kan man se, hvordan den 83-årige Cosby bliver kørt hjem og hjulpet ud af bilen, hvorefter der bliver uddelt kram og klap på skulderen.

Mediernes interesse i løsladelsen er stor, og Cosbys hjemtur foregik ikke uden fotografernes nysgerrige linser. EPA/BASTIAAN SLABBERS Foto: Bastiaan Slabbers Vis mere Mediernes interesse i løsladelsen er stor, og Cosbys hjemtur foregik ikke uden fotografernes nysgerrige linser. EPA/BASTIAAN SLABBERS Foto: Bastiaan Slabbers

En enkelt jubler med en knyttet næve op mod den filmende nyhedshelikopter, mens hovedperson selv laver det velkendte peacetegn.

Cosby nåede at afsone to år af sin dom, der kunne vare fra tre til ti år.

Han har tidligere sagt, at han hellere ville aftjene alle ti år end at angre noget i forhold til mødet med kvinden, der anklagede ham, Andrea Constand.

At Bill Cosby nu er en fri mand, skyldes juridiske teknikaliteter.

Retten fastslår, at Cosby havde stolet på et løfte fra en tidligere anklager i sagen. Det gik ud på, at Cosby ikke ville blive strafforfulgt for udtalelser, han havde fremsat i den civile retssag.

Op med 60 kvinder har beskyldt Cosby for lignende forbrydelser.

Han har dog afvist alle anklager.