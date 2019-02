For rullende kameraer tog Morten fusen på Irina midt i Milano.

På mandag i ‘Beauty Bosserne’ bliver Irina taget med bukserne nede, da Morten overrasker hende i Milano for at fri til hende. Hun tror, de skal have en girls night out, hvor der rigtig skal danses, men da de kommer op på den tagterrasse, hvor de skal starte deres aften, så sidder Morten der. Og med ordene:

»Jeg synes, du fortjener at få at vide, hvor højt jeg elsker dig. Du er sådan en god mor, du er en god kæreste, og du gør det rigtig godt. Så vil jeg gerne spørge dig, om du vil gifte dig med mig,« frier Morten til Irina for rullende kameraer.

Se videoen af frieriet herunder, og se med i ‘Beauty Bosserne’ på mandag, hvor man også kan se, hvad hun svarer – som en lille spoiler kan det dog siges, at hun nok svarer ja. Parret er nemlig forlovede nu, og Irina har tidligere fortalt, at hun håber på både bryllup og graviditet i 2019.

Artiklen er bragt i samarbejde med Realityportalen.dk.