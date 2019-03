I realityprogrammet Ex On The Beach kommer Fie Laursen og Jeppe Risager rigtig tæt på hinanden og bliver lumre i badekarret.

»Det var helt nyt for mig og en kæmpe grænse, der blev udfordret. Jeg har aldrig lukket folk så tæt på før,« siger Fie Laursen til B.T.

Hun tager det meget afslappet og griner af den nye oplevelse, hvor hun har sex foran rullende kameraer og fortæller, hvordan det var at ligge i situationen.

»På et tidspunkt begynder man at blive ligeglad med kameraerne, når man går rundt mellem dem hele tiden. Men da vi så lå i det, blev jeg lige pludselig meget bevidst om, at jeg skulle passe på,« siger hun og fortsætter:

»Det var helt vildt forfærdeligt. Lige pludselig går det op for mig, at jeg stønner vildt højt, og der ligger en mikrofon lige foran mig. Så bliver jeg helt stille.«

Men hvis man tror, at det er akavet at have sex med en mikrofon i ansigtet, så er det ikke den eneste udfordring, der gjorde oplevelsen mærkelig for den unge reality-kendis.

»Jeg ligger der, og der dukker alle mulige tanker op, og så kommer jeg til at tænke på, at mine forældre kommer til at se det, og så ligger jeg pludselig og tænker på mine forældre, mens jeg har sex, og det er slet ikke fedt,« siger Fie Laursen med et lille grin.

Selvom det var en unik og grænseoverskridende oplevelse, så fortryder hun ikke noget. Det er en del af hendes liv.

Vis dette opslag på Instagram Til alle jer der har travlt med at bruge min krop som skydeskive for jeres frustrationer efter mit photoshoot med @seoghoerdk kom ud... Nu skal i høre jer - Det er meget fint i synes jeg er tyk, at mine bryster hænger og at jeg skal tabe mig, men det kommer ikke til at ske. Det der burde komme til at ske, er ikke at jeg taber mig, eller nogen i min størrelse gør. Det der burde ske, var at i flækkede en saftig burger og lærte at holde jeres kæft. Bodyshaming? Det er fandme ikke ok. Og til jer der skriver i læser kommentarerne og tænker “hvis folk synes Fie er tyk, hvad er jeg så?”, så lad mig fortælle dig hvad i er: DU ER SMUK. FUCKING SMUK. Jeg er ikke skåret som en Barbie, men jeg er fucking lykkelig og madglad. Et opslag delt af Fie Laursen (@fielaursenofficial) den 17. Mar, 2019 kl. 4.16 PDT

»Jeg er ikke bange for at miste noget. Det er en del af min levevej. Det er prøvet og overstået nu, og det var slet ikke så slemt, som jeg havde troet, og jeg er ikke bange for det længere. Det er blevet klippet rigtig flot, så det ikke ligner porno, så det er jeg glad for,« siger hun.

Fie Laursen er godt klar over, at hun nok skal igennem møllen med moralpolitiet igen, så hun har forberedt en Youtube-video, hvor hun kan tage noget af shitstormen i opløbet.

»Jeg har lavet en video, som kommer senere i dag, hvor jeg siger til folk, at de skal slappe af. Jeg vil ikke undskylde. Det bliver sendt sent om aftenen, så det er ikke slemt,« siger Fie Laursen bestemt.

Heldigvis har hendes forældre taget det med et grin og dømmer hende ikke for det promiskuøse klip.

»Mine forældre har set det, og de synes, det er sjovt. De jokede med, at jeg har slået min brors (Boris Laursen, red.) sex-rekord, fordi jeg var hurtigere end ham til at have sex på tv,« griner hun.

Afsnittet kan ses mandag aften på Kanal 4.