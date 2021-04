Den nye ejer af Lise Nørgaards lejlighed i Nordsjælland kan glæde sig over at have fået havudsigt med rabat.

I hvert fald har Matadors mor ifølge det netop tinglyste skøde solgt hjemmet i Skodsborg under udbudsprisen.

Det skriver boligmediet Boliga.dk.

Forfatteren satte hjemmet til salg i februar for 4.695.000 kroner hos LokalBolig Holte efter hun kom på plejehjem. 44 dage efter blev den handlet for 4.450.000 kroner, hvilket altså betyder, at køberen har fået et afslag på 245.000 kroner med i handlen.

Foto: LokalBolig Holte Vis mere Foto: LokalBolig Holte

De nye ejere overtager adressen til september, og dermed kan Nørgaard nu pakke sine flyttekasser og sige farvel til cirka ti år i den 82 kvadratmeter store lejlighed.

Over prisniveauet

Lise Nørgaard, hvis CV bugner af romaner, essays og manuskripter, købte selv lejligheden i Skodsborgparken for 2.625.000 kroner tilbage i 2011. Men her ti år efter har hun altså fået tæt på to millioner kroner mere for udsigtslejligheden.

Den endelige salgspris på forfatterens hjem kan omregnes til en kvadratmeterpris på knap 54.300 kroner, og selvom hun endte med at give et afslag i prisen, ligger det noget over niveauet for området, viser salgsdata fra Boliga.dk.

Indtil videre i 2021 er ejerlejlighederne i Rudersdal Kommune, hvor kystbyen Skodsborg ligger, nemlig blevet solgt for en gennemsnitlig kvadratmeterpris på lidt over 32.600 kroner.

Se Lise Nørgaards lejlighed her.