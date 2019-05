Jenna Jameson var en af de mest berømte pornostjerner i verden. Men der er sket meget for amerikaneren, der i dag er 45 år gammel.

'Dronningen af porno', som hun blev kendt som, har delt sit vilde vægteventyr med sine følgere på Instagram.

Som det ses i opslaget er der sket noget, siden hun gik på pension i 2008. I maj 2018 ramte vægten 100 kg, hvilket må siges at være en del, når man kun er 170 centimeter høj.

Det skriver People.

Vis dette opslag på Instagram Today I celebrate 1 year of being #keto I have absolutely never felt better! Combining #sobriety, the keto lifestyle and intermittent fasting is the perfect trifecta for me when it comes to a healthy sustainable fitness journey. Thanks everyone for supporting me and joining me in my quest for ultimate health!!! Love you! #beforeandafter #beforeandafterweightloss #ketolifestyle #intermittentfasting #fitnessjourney #weightlosstransformation Et opslag delt af Jenna Jameson (@jennacantlose) den 1. Maj, 2019 kl. 1.08 PDT

Jenna Jameson begyndte på en såkaldt keto-kur, der i bund og grund handler om at skære kraftigt ned på kulhydrater.

Hun har tidligere været meget åben omkring sin stofafhængighed. Det er hun også stoppet med. Kuren og ædrueligheden har hun kombineret med fasteperioder.

Samlet set har det ført til et vægttab på næsten 45 kg.

»Jeg har aldrig nogensinde haft det bedre,« skriver hun i et nyt opslag på Instagram.

Hun takker samtidig alle sine følgere for støtten på sundhedsrejsen.

I dag vejer Jenna Jameson omkring 56 kg, som hun er glad for. Men hun har kæmpet med sine indre dæmoner i forhold til at finde den optimale vægt for hende.

»Når jeg ser mig selv i spejlet i dag, ser jeg glæde og sundhed, og det alene giver mig blod på tanden om at fortsætte min livsstil,« har hun tidligere skrevet.

Jenna Jameson anerkender også i et andet opslag, at man ikke automatisk kan sætte lighedstegn ved at være tynd og sund og overvægtig og usund. Men hun indrømmer, at hun var så overvægtig, at hun var risikozonen for at blive ramt af sukkersyge.

Vis dette opslag på Instagram Here goes nothing. #motivationmonday UUUGH. I didn’t want to post this before picture. But once I mulled it over in my mind, I realized how important normalizing women’s true bodies is. This is normal. This is beautiful. My transition to health has helped me realize a lot of my connection to “skinniness” was unhealthy. It’s very possible to be thin and frightening unhealthy. So thickness does not equate to being sick, but mine was. I was pre diabetic, and a literal sloth. I remember back when I weighed 80 lbs and was starving myself... I thought that was pretty at the time but had no clue. I’m now a healthy size 4 and can keep up with my kids. Hallelujah! So remember these #beforeandafter pictures aren’t just to show the esthetics of being slim, they show hard work and attention to my inside health. This is a years worth of recalibration and focus. So in closing, remember how important your precious health is... don’t stress on what is staring back at you in that mirror. #ketotransformation #ketodiet #beforeandafterweightloss #cellulite #keto #weightlosstransformation #weightlossjourney #intermittentfasting Et opslag delt af Jenna Jameson (@jennacantlose) den 15. Apr, 2019 kl. 1.00 PDT

I 2008 trak hun stikket på en lang karriere indenfor pornobranchen. Men hun er også blevet ansigt i popkulturen med en optræden i Eminem-musikvideoen Without Me. Hun har også spillet sig selv i et afsnit af den animerede komedieserie Family Guy.

Jenna Jameson har desuden lagt stemme til det populære computerspil Grand Theft Auto: Vice City. Og det har lagt grund for en pæn formue. I 2017 blev det estimeret, at hun havde en formue på omkring 70 millioner kroner.

Hun har været gift af flere omgange, og i 2015 konverterede hun til jødedommen, så hun kunne blive gift med sin nuværende ægtemand Lior Bitton.

Sammen fik de datteren Batel Lu Bitton i 2017. Jenna Jameson har to andre børn fra tidligere ægteskaber.