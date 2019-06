I 00'erne blev hun kendt for sin rolle som Marissa Cooper i hit-serien The O.C.

Siden hen har Mischa Barton haft gevaldige personlige problemer, men nu er hun klar til at stå frem på skærmen endnu en gang. Og der er sket lidt, siden hun optrådte i serien.

Australske News.com.au har fået fat på en række hverdagsagtige billeder af skuespilleren.

Det kan du se et eksempel på her. Og der er altså sket lidt med Barton, der i dag er 33 år.

Foto: DOBN, RMBI Vis mere Foto: DOBN, RMBI

Hun er aktuel i reality-serien The Hills: New Beginnings, der er et reboot af MTV-realityserien The Hills fra 00'erne.

»For at være helt ærlig, så har jeg aldrig set,« siger hun og fortsætter:

»Jeg var den sidste person, der kom ombord, og jeg var slet ikke overbevist, om at det var noget, jeg havde lyst til at medvirke i. Det tog mig vel tre måneders overvejelse.«

Det der i sidste ende overbeviste hende var, at det ifølge hende er et meget sjovt reality-program og der er ikke fokus på drama på samme måde som i andre. Men det var måske ikke helt sådan det endte.

Hospitalsindlæggelse og trusler om sexoptagelser

Men Mischa Barton har også haft en hård tid efter successen. Specielt var 2017 et begivenhedsrigt år på den dårlige måde. Da hun fejrede sin 31 års fødselsdag endte det med en indlæggelse på Cedar-Sinai Medical Center i Los Angeles i USA.

'Jeg valgte frivilligt at søge om professionel hjælp, og personalet kunne informere, at jeg havde fået GHB. Jeg er kommet hjem efter en enkelt nats indlæggelse og har det godt,' skrev hun.

GHB er blandt andet kendt under navnet 'Fantasy', og det er også kendt som et såkaldt 'date rape drug'. Det er et sløvende rusmiddel. Stoffet er både farveløst og lugtløst. GHB forstærker også virkninger af andre stoffer og alkohol.

'Dette er en advarsel om, at alle unge kvinder derude, skal være ekstra opmærksomme på deres omgivelser,' slutter Barton.

Ifølge underholdningsmediet TMZ var det bekymrede naboer, der havde tilkaldt politiet, fordi hun opførte sig ganske bizart. Hun råbte og skreg op om, at verdens undergang var nært forestående.

Samme år hev hun en ekskæreste i retten, fordi han forsøgte at sælge et sexbånd til en række pornomedier.

»Det er en smertefuld situation, og min største frygt blev til virkelighed, da en, jeg troede, jeg elskede og kunne stole på, havde filmet mine mest intime og private øjeblikke uden mit samtykke og med skjulte kameraer,« sagde hun på et pressemøde i 2017.

Det endte med en sejr til Barton, og ekskæresten blev forment at sælge sexoptagelserne. Derudover udstedte retten et polititilhold til ham.