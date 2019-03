Den 27-årige Amalie Szigethy blev i 2010 landskendt for sin medvirken i realityprogrammet Paradise Hotel og ikke mindst for sin uforglemmelige replik om en russisk roulette.

Torsdag er Amalie igen tilbage på skærmen i femte sæson af Forsidefruer, og i den anledning har vi herunder samlet 10 af de bedste citater fra realitystjernen gennem tiden.

1. »Stina, kan du så godt lide at gå rundt og klæde dig ud som en russisk roulette?«

Amalies efterhånden ikoniske citat fra Paradise Hotel i 2010, der på en gang fik hele Danmark til at grine overbærende af den dengang 18-årige kvinde - og samtidig gjorde replikken hende til en af de mest bemærkelsesværdige realitydeltagere nogensinde.

2. »Sidder organerne i halsen? Jeg troede, organerne var sådan nogle lange nogle, der sad i halsen.« (fra programmet Amalies Verden)

Citatet faldt i serien Amalies Verden, der blev sendt i tre sæsoner på TV 3 fra 2011 til 2012. Her fulgte man Amalies liv, ligesom Amalies mor spillede en central rolle i programmet, der bød på et utal af guldkorn:

3. »Når jeg har fået kritik, er jeg ikke gået ned i det sorte kul.« (fra programmet Amalies Verden)

4. »Min mor og jeg er som kop og kande.« (fra programmet Amalies Verden)

Amalie Szigethy og hendes mor, Charlotte Lytton Kejser. Foto: Camilla Rønde Vis mere Amalie Szigethy og hendes mor, Charlotte Lytton Kejser. Foto: Camilla Rønde

5. »Når jeg tænker på Cirkusrevyen, så tænker jeg på dyr. Jeg tænker på sådan en elefant.« (fra programmet Amalies Verden)

6. »Det var ikke kun hentydet til mig. Det var hele Paradise-receptet.« (fra programmet Amalies Verden)

7. »Ved du, hvor aberne stammer fra? De stammer fra gorillaerne. Ej, det er gas. Det er fra menneskene.« (fra programmet Amalies Verden)

8. »Det er jo bagtid, og nu er vi her.« (Amalie om en flirt, da hun besøgte Paradise Hotel for en kort bemærkning i 2012)

9. »Jeg lægger mig ned på alle fire og siger undskyld.« (Amalie til B.T. da hun undskylder for at have afsløret sin medvirken i programmet Kender du typen)

Og sidst men ikke mindst:

10. »Jeg skal ikke føde ud af tissemissen og revne om i røven.« (Amalie til ugebladet Her og Nu, da hun i 2016 forklarede, hvorfor hun har valgt at få kejsersnit)

Vi takker Amalie Szigethy for at have bidraget med nye nuancer, vi aldrig havde troet, vi skulle se i det danske sprog. Og ifølge sprogforsker Michael Ejstrup, der i 2015 roste Amalie for at udvikle sproget, er det slet ikke så skidt at lave sine egne versioner af kendte udtryk.

»Det er jo netop sådan, det er med sproget. Det er allerede fyldt med så mange ædelstene, men vi skal ikke være bange for at skifte dem ud ... Der kommer altid nye sproglige guldord og sølvtilføjelser til,« sagde han dengang til Alt for damerne.