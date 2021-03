'Nogle røvhuller bliver bedre, mens andre forbliver, som de er.'

Sådan skriver den amerikanske komiker og skuespillerinde Chelsea Handler om 55-årige Piers Morgan i et opslag på Instagram.

Opslaget har hun krydret med et gammelt klip fra 2014, hvor hun bliver interviewet af Piers Morgan i talkshowet 'Good Morning Britain', og her ser tv-værten ikke alt for heldig ud. Det skriver Page Six.

I interviewet bliver han blandt andet kaldt en 'forfærdelig journalist' af Chelsea Handler, fordi han ikke lytter til hende.

»Du kan ikke engang være opmærksom i 60 sekunder. Du er en forfærdelig journalist,« siger Chelsea Handler, hvortil Piers Morgan vender den om og giver hende skylden:

»Du er bare ikke spændende nok,« svarer tv-værten, som herefter får Chelsea Handlers 'vrede' at mærke:

»Det er ikke mit problem. Det her er dit talkshow. Du bliver nødt til at være opmærksom på de gæster, du inviterer herind.«

Du kan se hele klippet herunder (artiklen fortsætter under opslaget):

Chelsea Handler delte sit opslag onsdag aften, og det er siden gået viralt med lynets hast.

Tidligt torsdag morgen er klippet blevet set mere end 1,3 millioner gange, og kommentarerne er strømmet ind. Kommentarer, som hovedsageligt latterliggører Piers Morgan.

»Hahahaha. Brutalt,« skriver skuespilleren Nick Kroll for eksempel.

»Du er for vild. Det føltes virkelig godt at se,« skriver skuespillerinden Freida Pinto.



Piers Morgan har i den grad været i fokus de seneste dage.

Harry og Meghan.

I kølvandet på prins Harrys og hertuginde Meghans interview med Oprah Winfrey, gik tv-værten nemlig – som forventet – ud og kritiserede hertugparret.

Mindre forventet var det, at hans kritik blev modtaget så dårligt, at tv-værten siden har valgt at opsige sig job på 'Good Morning Britain'.

Det gjorde han, efter hans medvært Alex Beresford konfronterede ham med kritikken under en liveudsendelse.

»Jeg kan forstå, at du tidligere har haft et personligt forhold til Meghan Markle, og at hun droppede kontakten. Og det kan hun gøre, som hun har lyst til. Men har hun sagt noget om dig siden? Det tror jeg ikke, og alligevel bliver du ved med at svine hende til,« lød det fra Alex Beresford i programmet.

Konfrontationen medførte, at Piers Morgan udvandrede i vrede og altså siden sagde sin stilling op på programmet.