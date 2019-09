’Vild med dans’ er ikke kun de kendtes mulighed for at tabe et par kilo og forøge deres kendisstatus. Det er også en mulighed for at score sig en ny kæreste.

Spørgsmålet er nu, hvem der har størst chance for at blive forelsket i dette års udgave af ’Vild med dans’.

Ser man semi-videnskabeligt, halv-matematisk (og med et kæmpe glimt i øjet) på det, passer én bestemt mandlig deltager bedst ind i regnestykket.

Før vi afslører hvem, følger her udregningen:

Chancen for at finde kærlighed på TV 2’s populære dansegulv er som udgangspunkt ikke særlig stor.

I løbet af de første 15 ’Vild med dans’-sæsoner er der 'kun' blevet dannet fem officielle kærestepar.

Det begyndte i sæson fire med Mie Moltke og skuespilleren Lai Yde og skete senest i sæson 13 med Mille Funk og skuespilleren Mathias Kaki Jørgensen.

Eftersom der igennem tiden har været 160 par med i ’Vild med dans’, og kun fem af dem er blevet til kærester, er chancen for at vi finder et nyt par i år kun på tre procent.

Vild med dans 2007: Lai Yde og danseren Mie Moltke får nu mere tid til at kysse videre sammen efter de i aften blev stemt ud. Foto: Mogens Flindt Vis mere Vild med dans 2007: Lai Yde og danseren Mie Moltke får nu mere tid til at kysse videre sammen efter de i aften blev stemt ud. Foto: Mogens Flindt

Men okay. Hvem er så årets mandlige deltager, der har størst chance for at løbe med mere end det halve danserige?

Tager man et gennemsnit af de fem kærestepar fra de foregående sæsoner, får man følgende resultat:

Den nyforelskede kendte ’Vild med dans’-deltager er i gennemsnit 29 år.

Han er en mand, er skuespiller og danner dansepar med en professionel, kvindelig danser på 26 år. Dem er der ikke mange af i årets felt.

Christopher Læssøe skal danse med Karina Frimodt. Foto: Martin Sylvest Vis mere Christopher Læssøe skal danse med Karina Frimodt. Foto: Martin Sylvest

Blandt årets ’Vild med dans’-deltagere passer Christopher Læssø bedst ind i beskrivelsen. Han er 34 år, skuespiller og er derudover single og dermed også ledig på datingmarkedet.

Christopher Læssø har allerede udtrykt stor begejstring for sin dansepartner, Karina Frimodt, som han overfor B.T. har kaldt en ’MILF’ (mom I'd like to fuck, red.).

Der er bare lige den udfordring, at hun for det første er 40 år og dermed 14 år ’for gammel’ til at være den gennemsnitlige, forelskede danser og derudover for nylig blev forlovet med sin kæreste.

Hvis det ikke lykkes at score Karina Frimodt, kan Christopher Læssøs 'plan b' i den forbindelse være sidste års vinder af ’Vild med dans’, den 21-årige Asta Björk, der i hvert fald ikke offentligt har haft en kæreste siden sidste sæson.

Oscar Bjerrehuus skal danse med Asta Björk. Foto: Martin Sylvest Vis mere Oscar Bjerrehuus skal danse med Asta Björk. Foto: Martin Sylvest

Hun danser i denne sæson med Oliver Bjerrehuus’ 18-årige søn Oscar Bjerrehuus, som allerede har en kæreste, så han bliver i hvert fald ikke en forhindring for Christopher Læssø.

Lykkes det danseparrene at danne par også udenfor dansegulvet, har kærligheden dog en udløbsdato.

Kun to af de fem ’Vild med dans’-kærestepar igennem tiden er stadig sammen i dag, og det giver, lagt sammen med de for længst forliste forhold, i gennemsnit en parforholds-længde på cirka fire et halvt år.

Se årets (platoniske) 'Vild med dans'-par i videoen øverst.