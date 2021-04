Lars Ranthe var torsdag aften mødt op til 'Zulu Awards' for at repræsentere 'Druk', der som bekendt forleden vandt en Oscar.

»Selvfølgelig ville jeg da gerne have været med derovre,« fortalte Lars Ranthe, der ligesom resten af skuespillerne måtte se showet fra Danmark.

»Det er ikke hver dag, at man er med i en film, der vinder en Oscar, så det korte svar er 'jo', men samtidig er jeg også bare super glad for, at Thomas Vinterberg kunne komme derover og der overhovedet blev lavet et show,« fortalte han videre.

Thomas Vinterberg landede tidligere på dagen torsdag i Københavns lufthavn med statuetten i hånden. Lars Ranthe glæder sig til at give sin instruktør en kæmpe krammer og høre, om det hele.

Zulu Awards i KB Hallen torsdag den 29. april 2021. Foto: Martin Sylvest Vis mere Zulu Awards i KB Hallen torsdag den 29. april 2021. Foto: Martin Sylvest

Grunden til, at Lars Ranthe ankom til 'Zulu Awards', som den eneste fra 'Druk' var meget simpel fortalte, han med et grin.

»Jeg var den eneste, der kunne. Magnus Millang har lige fået et barn, Thomas er på arbejde, og så bor jeg lige ved siden af K.B. Hallen (Hvor 'Zulu Awards' bliver afholdt i år, red.).«

Midt i Oscar-succesen er det kommet frem, at Leonardo DiCaprio har købt rettighederne til at lave en amerikansk udgave af 'Druk'.

Lars Ranthe ved godt, hvem der skal spille ham i en eventuel engelsksproget oversættelse:

»Daniel Day-Lewis. Og hvis han ikke kan, så må det godt være Gary Oldman.«

Resten af holdet har han også nogenlunde klar:

»Leonardo skal vel spille Mads. Magnus Millang kan være Jonah Hill og Thomas Bo...Ham ved jeg ikke. Måske Clint Eastwood, haha.«

Lars Ranthe havde sin datter Rigmor med til 'Zulu Awards'. Hun er så småt begyndt at gå i sin fars fodspor og har blandt andet spillet med i den seneste sæson af 'Klovn' og filmen 'Retfærdighedens ryttere'.