Den tidligere tv-vært Jasper Ritz er blevet far sammen med sin 11 år yngre kæreste, designeren Asta Bang.

Det afslører Jasper Ritz på Instagram, hvor han har delt flere søde billeder af parrets nyfødte datter, som har fået navnet Mona.

'Mona drømmer om vitser,' skriver Jasper Ritz til et af billederne, hvor den lille nye ligger og smiler, mens hun sover.

36-årige Jasper Ritz har tidligere været vært på DR-programmet 'Menneskeforsøg' og TV2 Zulu-programmet 'Ups, det er live.'

Mona drømmer om vitser

I dag fortæller han om livet som far i podcasten 'Farmænd' sammen med David Mandel.

Nu er han blevet far for anden gang. Beskeden om, at der var en familieforøgelse på vej kom som noget af en overraskelse for Jasper Ritz for et par måneder siden.

Efter blot fire måneders forhold modtog han en sms fra kæresten Asta Bang, hvori hun bad ham ringe op.

Og det var ikke et hvilket som helst opkald, den tidligere DR-vært havde med kæresten, den 25-årige designer Asta Bang.

Han fik nemlig at vide, at hun var gravid, og var i første omgang lidt bekymret, fordi det var gået så hurtigt.

Men da de kiggede hinanden dybt i øjnene, vidste de begge, at selvfølgelig ville de gerne være forældre til dette barn.

Og nu er Mona kommet til verden - til stor glæde for forældrene.

Ud over lille Mona har Jasper Ritz en datter fra et tidligere forhold.