Skuespilleren Dwayne ‘The Rock’ Johnson, der særligt er kendt fra ‘Fast and Furious’-filmene, er blevet far for tredje gang.

Den 45-årige skuespiller har i forvejen døtrene Simone Alexandra på 16 år og Jasmine Lia på to år, og tirsdag den 23. april kunne han byde endnu en datter velkommen til verden.



Den lille pige har fået navnet Tiana Gia Johnson, det oplyser The Rock i et langt Instagram-opslag, hvor han blandt andet skriver:



‘Jeg er velsignet og stolt over at bringe endnu en stærk pige til verden.’



I opslaget hylder han også sin kæreste Lauren Hashian.



‘Jeg var opfostret og omgivet af stærke, kærlige kvinder hele mit liv, men efter at have deltaget i baby Tias fødsel er det svært at udtrykke det nye niveau af kærlighed, respekt og beundring, jeg har for Lauren Hashian og alle mødre og kvinder.’



Derudover kommer han også med et råd til alle mænd, der en dag skal opleve en fødsel:



‘Et godt ord til den kloge mand, det er vigtigt at være ved din kvindes hoved, når hun føder, at være så støttende som du kan, holde hænder, holde ben, hvad end du kan gøre.

Og vil du virkelig gerne forstå det mest kraftfulde og primale øjeblik, livet nogensinde vil byde dig - se dit barn blive født. Det er livsændrende og respekten og beundringen du har for en kvinde vil forevigt være grænseløs.’



Tiana Gia er Dwayne ‘The Rock’ Johnsons andet barn med sangeren Lauren Hashian. Simone Alexandra har han fra sit tidligere ægteskab med sin manager Dany Garcia.