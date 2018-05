4 kg ren kærlighed Endelig kom Carlo til verden. Det var en vild oplevelse, men på alle måder helt perfekt. Vi er på toppen og lykkelige

Tv-værtens anden søn Viggo er tre år, og til at starte med lå det ikke helt i kortene, at han skulle være storebror.

»Man kan i hvert fald sige det sådan, at jeg tidligere har udtalt at Viggo bliver enebarn. Men man skal aldrig spørge en nybagt mor, om hun skal have flere børn, når hun har gylp, og det der er værre ud over sig fra den førstefødte,« lød det fra en grinende Lisbeth Østergaard til BT tilbage i november, efter hun selv havde afsløret, at hun ventede sig igen.

'Man har et standpunkt.... til man ser to streger på testen. Vi er så glade i den lille familie, for til foråret bliver 3 til 4, når Viggo skal være storebror. Føler mig som verdens heldigste kvinde,' skrev Lisbeth Østergaard på sin Instagram-profil den 2. november 2017.

En uge efter fortalte hun så, at parret ventede sig endnu en dreng. Og den nu nyfødte lod tydeligvis vente på sig. For tre dage siden skrev en utålmodig Lisbeth Østergaard på Instagram, at terminen var 'sidste uge', men indtil videre var der ikke sket noget.