Casper Christensen kan nu kalde sig far til fire.

Torsdag blev den 51-årige komiker far til lille Jagger, afslører han selv på Instagram.

Her har han onsdag delt et sødt billede af den lille ny og hans stolte storebror Cooper, der fyldte 2 år i februar.

Begge sønner har Casper Christensen med sin hustru, 33-årige Isabel Friis-Mikkelsen, mens komikeren i forvejen har to store børn, Marvin og Cajsa, med ekskonen Anette Toftgård.

Det har været sparsomt med oplysninger, siden parret i marts fortalte omverdenen, at Isabel Friis-Mikkelsen - der er datter af Casper Christensen ven Jarl Friis-Mikkelsen - bar deres andet fælles barn i maven.

'Baby love', lød det kortfattet i opslaget dengang.

Familieforøgelsen kom dog ikke som den helt store overraskels. I hvert fald fortalte Casper Christensen allerede i 2017, at han drømte om at blive far til fire. Og i marts - få dage inden graviditeten blev offentliggjort - fortalte han til B.T., at han havde fået mere energi efter at have droppet kød.

Bl.a. energi til at være en bedre far for sin søn Cooper:

»Der er ingen tvivl om, at det betød noget. Jeg blev 50 år og har fået et barn mere, det ændrer hele mit verdensbillede til noget andet. Man holder op med at gå i byen, og så er det nemmere at vågne op lørdag formiddag og spise salat, end hvis du har været ude til klokken fem om morgen. Pludselig strammer man op og tænker over at aflevere verden bedre,« forklarer komikeren.

Og der er ingen tvivl om, at Casper Christensen elsker at være far og er stolt af sit afkom.

I juni sidste år valgte han at ære sønnen Cooper med en stor tatovering. Om Jagger får samme hyldest må tiden vise.

Casper Christensen og Isabel Friis-Mikkelsen blev gift i 2014.