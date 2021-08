Den danske tennisstjerne Caroline Wozniacki viser nu endelig sin datter frem.

Det gør hun med et billede, hvor lille Olivia er iført en polo og et lille skørt og ligger omgivet af tennisbolde og en tennisketsjer i børnestørrelse.

'To måneder med vores lille engel. Hun nød tydeligvis sin første tennistræning. De skal lære det fra en ung alder,' skriver hun med glimt i øjet.

Den tidligere tennisspiller har flere gange vist glimt af datteren. Men det er første gang, man får lov at se den lille piges ansigt. Og det er noget, følgerne kan lide.

Caroline Wozniacki får et kys af David Lee efter en kamp ved Australian Open i 2020. I forgrunden ses hendes far og træner Piotr Wozniacki. Foto: EDGAR SU Vis mere Caroline Wozniacki får et kys af David Lee efter en kamp ved Australian Open i 2020. I forgrunden ses hendes far og træner Piotr Wozniacki. Foto: EDGAR SU

I kommentarfeltet bliver hun både rost for sin imponerende hårpragt og for at ligne sin mor. Andre skriver slet og ret:

'Hun bliver en legende som sin mor.'

31-årige Caroline Wozniacki og den syv år ældre tidligere basketballspiller David Lee annoncerede i februar, at de ventede deres første barn, og kunne allerede i den forbindelse fortælle, at førstearvingen blev en pige.

I juni blev de så forældre til Olivia Wozniacki Lee.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af Caroline Wozniacki (@carowozniacki)

De to tidligere sportsstjerner fandt sammen i 2015 og blev gift ved et stort bryllup i italienske Toscana i juni 2019.

I 2017 havde David Lee meddelt, at han stoppede sin aktive sportskarriere, mens Caroline Wozniacki fortsatte sin til i januar 2020 efter Australian Open. Stedet, hvor hun havde vundet sin første grand slam i 2018.

Hun nåede at spille på topplan i 14 år, hvilket resulterede i 30 WTA-titler og 71 uger som nummer et i verden.