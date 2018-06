Den danske Hollywoodstjerne Brigitte Nielsen viser stolt sin lille nyfødte datter frem på de sociale medier. Pigen er skuespillerindens femte barn.

Den 54-årige skuespiller og tv-personlighed fortalte forleden til magasinet PEOPLE, at hun var blevet mor. Torsdag lagde hun så et foto af sig selv og lillepigen på Instagram med teksten: 'Our precious little Frida, our true love.'

Det er dog ikke meget, omverdenen får lov at se af hendes nye datter. På billedet ligger Brigitte Nielsen selv i en hospitalsseng, mens den lille pige iklædt et tæppe og en kyse vender hovedet væk fra fotografen. Ved siden af sengen står blomster og balloner til den nybagte mor.

Our precious little Frida, our true love. Et opslag delt af Brigitte Nielsen (@realbrigittenielsen) den 27. Jun, 2018 kl. 6.38 PDT

Den danske stjerne er gift med den 15 år yngre italiener Mattia Dessi, og tilbage i maj annoncerede parret, at de ventede sig. Ved samme lejlighed lagde hun et billede på Instagram, hvor hun afslørede en stor, gravid mave.

family getting larger ❤️ #me #family #brigittenielsen #babybump Et opslag delt af Brigitte Nielsen (@realbrigittenielsen) den 27. Maj, 2018 kl. 1.03 PDT

Alligevel blev graviditeten hurtigt omgærdet af en del spekulation, og flere satte spørgsmålstegn ved, hvorvidt Brigitte Nielsen overhovedet var gravid.

Den megen mystik bredte sig især efter, at skuespillerinden delte et billede af sig selv, hvor hun så åleslank ud i en sort lang kjole. Selv om hun gjorde opmærksom på, at farven sort slanker, fik det alligevel flere fans til at undre sig.

I guess the black makes you thinner #brigittenielsen #blackdress #glamour Et opslag delt af Brigitte Nielsen (@realbrigittenielsen) den 6. Jun, 2018 kl. 6.43 PDT

Gravid eller ej? Nu er pigen i hvert fald kommet til verden, og Brigitte Nielsen og Dessi er blevet forældre.

»Vi er lykkelige over at få vores smukke datter ind i vores liv. Det har været en lang rejse, men det har været det hele værd. Vi har aldrig været mere forelskede,« sagde parret til PEOPLE efter fødslen.

Pigen vejede to og et halvt kilo ved fødslen.

Brigitte Nielsen brød frem i 80'erne, da hun medvirkede i flere Hollywood-film og i små to år var gift med actionhelten Sylvester Stallone.

Gitte Nielsen, som vi kalder hende i Danmark, har i forvejen fire børn. Den ældste søn har hun med den danske musiker Kasper Winding.

I dag bor hun i Los Angeles i USA.