I disse tider springer unge mennesker landet over ud som glade studenter.

Og en af dem er Stephanie Siguenza Van-Der Watt, der er kendt fra den populære TV 2-serie 'Årgang 0', der tirsdag blev student fra Slagelse Gymnasium og HF.

Tirsdag har hun delt et billede på sin Instagram-profil, der viser hende og kæresten Jeff sammen med huer på - og på nippet til et kys. I hænderne holder Stephanie både roser og et flag.

Til Billed-Bladet fortæller Stephanie, at hun fik et 12-tal til sin sidste eksamen, der var dansk.