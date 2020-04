Det er sket før, at store filmstjerner har spillet roller på det store lærred, hvor de er stort set ugenkendelige.

Nu sker det igen - denne gang i den kommende film 'Capone' om den mest berygtede gangster i USA: Al Capone.

Det skriver People.

Inde bag den vigende hårgrænse, ansigtsproteserne og den blødere mave gemmer sig nemlig skuespilleren Tom Hardy, der især er kendt for filmene 'The Revenant' og 'Mad Max: Fury Road'.

Tom Hardy. Foto: Tolga AKMEN

I den kommende film om den frygtede mafiaboss, hvis navn blev berømt og berygtet under alkoholforbuddet i 1920'ernes Chicago, fortælles dog den mere ukendte historie - nemlig om hans sidste år, hvor han i en alder af kun 47 år begyndte at lide af demens.

Onsdag blev den første officielle trailer fra filmen offentliggjort på Twitter af instruktøren Josh Trank, og i den kan man se den 42-årige Tom Hardys forvandling til Capone.

Udover Tom Hardy medvirker også Matt Dillon, Kyle MacLachlan og Linda Cardellini. Sidstnævnte spiller Capones hustru, Mae.

Filmen er sat til at blive udgivet den 12. maj.