»Du skal bare blive ved med at øve dig.«

Sådan lyder det helt udskyldige råd fra 10-årige Nandi Bushell, da hun mødte sit idol, 'Foo Fighters'-stjernen Dave Grohl.

Nandi Bushell, der er fra Ipswich i England, har de seneste år imponeret med sine evner som trommeslager trods sin unge alder.

Hun har blandt andet medvirket i talkshowet 'The Ellen DeGeneres Show', og hun har sågar optrådt sammen med musikeren Lenny Kravitz.

Dave Grohl. Foto: Mauro Pimentel

For nyligt udfordrede hun Dave Grohl, som er et af hendes helt store idoler. Gennem en række videoer har de to trommet om kap på livet løs.

Og mandag kulminerede det så, da Dave Grohl medvirkede i et videoopkald med sin lille, talentfulde fan. Det skriver BBC.

»Bedste dag nogensinde,« skriver Nandi Bushell selv om mødet, som selvfølgelig blev foreviget på video til hendes officielle YouTube-kanal.

I videoen er det tydeligt at se, at Nandi Bushell er benovet over at snakke med rockikonet, men selv om han i en årrække var trommeslager for rockbandet 'Nivana' og siden stiftede 'Foo Fighters', så var det unge talent altså ikke bleg for at give ham lidt gode råd med på vejen.

Dave Grohl i videochat med 10-årige Nandi Bushell.

»Øvelse, øvelse, øvelse,« svarede hun, da Dave Grohl nævnte, at han ville ønske, at han var lige så god til at slå på trommer som hende.

Mødet mellem de to dygtige trommeslagere varede omkring 40 minutter, og undervejs spurgte Dave Grohl sågar, om Nandi Bushell vil optræde med 'Foo Fighters', når coronarestriktionerne engang er overstået, og de atter må flyve til England.

»Men det bliver nødt til at være i slutningen af koncerten, for ellers stjæler du showet fra os,« lød det fra Dave Grohl til Nandi Bushell, som selvfølgelig var ellevild ved tanken om at få lov til at optræde med det ikoniske band.

