I 2017 valgte den danske hitmager og nu tidligere X Factor-dommer Remee at fri til sin kæreste Mathilde Gøhler. Det gjorde han til sin egen 43-års fødselsdagsfest foran venner og familie.

»Han holder den her helt vildt søde tale, og jeg sidder og græder, fordi jeg bliver så rørt,« siger Mathilde Gøhler i Kanal 5-programmet 'Remee & Mathilde', der bliver sendt tirsdag aften.

Remee indrømmer over for kameraet, at han ikke anede, hvad han skulle sige, og det kunne hans smukke kæreste godt mærke.

»I starten - da han rejste sig op - kunne jeg høre på hans stemme, at han faktisk var nervøs,« siger hun i programmet.

Samtidig brød deres datter Kenya ind midt under frieriet, fordi hun gerne ville have en pomfrit. Det fik hele salen til at bryde ud i latter.

Under frieriet havde Remee selvfølgelig også sørget for et musikalsk indslag. Her kom et kor ind og sang Jackson 5-sangen 'I'll be there'.

Parret stod frem i september 2014 på de sociale medier. Her viste de billeder fra den italienske by Venedig. Efter fire måneder blev Mathilde Gøhler gravid med datteren Kenya, som kom til verden i august 2015. De er dagen i dag stadig forlovet.

Se hele det søde frieri i toppen af artiklen.