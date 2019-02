Den 30-årige Den Store Bagedyst-finalist Jasmin Gabay har brugt de seneste måneder på at træne og spise sundt.

Og det har båret frugt, viste det sig, da hun onsdag morgen gik på vægten.

Ni kilo har hun tabt på 13 uger, afslører hun på sin blog.

»Jeg ville da elske at kunne sige, at jeg var ligeglad med sådan noget pjat. Nu er der bare lige det, at jeg de sidste 13 uger har knoklet benhårdt for at se resultater med min krop,« skriver hun.

Det er det laveste tal, der har stået på badevægten i 17 år, fortæller hun.

Vægttabet er sket gennem en kostplan, der dog har givet plads til et par måltider hver uge, hvor hun har spist, som hun havde lyst til.

Jasmin Gabay har også fået hjælp fra en personlig træner, der har hjulpet hende med at træne tre til fem dage om ugen.

»For mig har det gjort hele forskellen. Jeg har simpelthen brug for en der er med mig i det,« fortæller 30-årige Jasmin Gabay, der på lørdag deltager i det danske Melodi Grand Prix.

Vis dette opslag på Instagram Denne uges onsdags optur blev om at sætte sig mål og nå dem. Følg med på bloggen#onsdagsoptur Et opslag delt af Jasmin Gaba Copenhagen (@jasmingabay) den 20. Feb, 2019 kl. 4.25 PST

Hun pointerer i sit blogindlæg, at det ikke handler om, hvad man vejer eller hvordan man ser ud.

Det handler i stedet om, hvordan man har det med sig selv.

»Som jeg før har skrevet om, er jeg af den overbevisning, at alle størrelser er lige gode. Bare DU har det godt!,« lyder det fra Jasmin Gabay, der nåede til finalen i Den Store Bagedyst i efteråret.

På lørdag deltager hun i det danske Melodi Grand Prix, hvor hun blandt andet skal dyste mod Julie Berthelsen, der også har været igennem en flot forvandling.