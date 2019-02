Oscar-showet blev natten til mandag afholdt. Her var alle de største stjerner samlet for at hylde hinanden og filmbranchen. B.T. har samlet de vildeste kjoler nedenfor.

En af aftenens helt store hovedroller var Glenn Close.

Glenn Close er nomineret i kategorien 'Bedste kvindelige hovedrolle' for sin rolle i filmen 'The Wife'. Foto: Scanpix Vis mere Glenn Close er nomineret i kategorien 'Bedste kvindelige hovedrolle' for sin rolle i filmen 'The Wife'. Foto: Scanpix

Hun var nomineret i kategorien 'Bedste kvindelige skuespiller' for sin rolle i filmen 'The Wife'.

Her ses hun i en ekstravagant guld-kjole, med et dertilhørende langt slæb.

Glenn Close er tidligere blevet nomineret fem gange.

En anden, der havde en vild kjole på, var den amerikanske country-sangerinde Kacey Musgrave.

Sangerinden Kacey Musgrave. Foto: Scanpix Vis mere Sangerinden Kacey Musgrave. Foto: Scanpix

Hun var iført en lyserød kjole lavet af tyl af mærket Giambattista Valli.

Sangerinden vandt tidligere på året fire Grammy-priser.

Hun ligner en vaskeægte prinsesse.

Skuespiller og model Charlize Theron var også iført en smuk, lang kjole.

Charlize Theron i en Dior kjole. Foto: Scanpix Vis mere Charlize Theron i en Dior kjole. Foto: Scanpix

Hun var iført en himmelblå Dior Couture kjole.

Normalt plejer hun at have blond år, men i aftenens anledning var hun brunette.

Charlize Theron var senest aktuel med filmen 'Tully'.

Emma Stone var iført en bronze-farvet kjole fyldt med pailletter og spidse skuldre.

Skuespillerinden Emma Stone, som lige nu er aktuel i filmen 'The Favourite'. Foto: Scanpix Vis mere Skuespillerinden Emma Stone, som lige nu er aktuel i filmen 'The Favourite'. Foto: Scanpix

Kjolen er fra det eksklusive mærke Louis Vuitton.

På de sociale medier bliver hendes kjole sammenlignet med en vaffel.

Hun var nomineret i kategorien 'Bedste kvindelige birolle'.

Skuespillerinden Rachel Weisz var iført en rød latex-kjole fra Givenchy og en matchende rød clutch.

Skuespillerinden Rachel Weisz, som er aktuel i filmen 'The Favourite'. Foto: Scanpix Vis mere Skuespillerinden Rachel Weisz, som er aktuel i filmen 'The Favourite'. Foto: Scanpix

Fin ser hun også ud med glat hår og pandebånd.

Hun er lige nu aktuel i filmen 'The Favourite' og er også nomineret for sin rolle i filmen i kategorien 'Bedste kvindelige birolle'.

Privat danner hun par med Daniel Craig.

Sangerinden Jennifer Lopez var også at se i en vild kjole på den røde løber.

Jennifer Lopez var også at se på den røde løber til Oscar-showet. Foto: Scanpix Vis mere Jennifer Lopez var også at se på den røde løber til Oscar-showet. Foto: Scanpix

Hendes kjole, der hurtigt kan forveksles med en disco-kugle, er fra mærket Tom Ford.

Jennifer Lopez - også kaldt J-Lo - ankom til showet med sin kæreste Alex Rodriguez.

De har dannet par siden 2017.

Helen Mirren var iført en stor, pink kjole.

Den britiske skuespiller Helen Mirren i en helt pink kjole. Foto: Scanpix Vis mere Den britiske skuespiller Helen Mirren i en helt pink kjole. Foto: Scanpix

Hun var også iført flotte diamant-smykker både i ørene og rundt om halsen.

Til kjolen havde hun også en matchende cluth i hånden.

Strålende så hun ud!

Brie Larson så også smuke ud i en sølv, stram kjole af mærket Celine.

Den amerikanske skuespiller Brie Larson vandt en Oscar for 'Bedste kvindelige hovedrolle' i 2016 for sin rolle i filmen 'Room'. Foto: Scanpix Vis mere Den amerikanske skuespiller Brie Larson vandt en Oscar for 'Bedste kvindelige hovedrolle' i 2016 for sin rolle i filmen 'Room'. Foto: Scanpix

Skuespillerinden, som lige nu er aktuel i filmen 'The Captain Mavel', havde til kjolen stiletter på fra Jimmy Choo på og store sølv-øreringe.

Brie Larson var denne gang ikke nomineret.

I 2016 vandt hun dog en Oscar for sin præstation i filmen 'Room'.

En af Hollywoods helt store darlinger var også strålende på den røde løber.

Lady Gaga er lige nu aktuel i filmen 'A Star Is Born'. Foto: Scanpix Vis mere Lady Gaga er lige nu aktuel i filmen 'A Star Is Born'. Foto: Scanpix

Nemlig Lady Gaga, som er aktuel med filmen 'A Star Is Born', havde en stilren, sort kjole på fra mærket Alexander McQueen.

Hun havde også lange, sorte silkehandsker på og håret sat fint op.

Lady Gaga havde også nogle meget historiske smykker på, idet hun havde en helt særlig diamant på fra Tiffany & Co. Smykket er kun brugt tre gange i sin 142 års levetid. En af gangene var på det meget kendte billede af Audrey Hepburn fra filmen 'Breakfast at Tiffany's' fra 1961.

Letitia Michelle Wright (tv.) og Danai Guiria, som er aktuelle i 'Black Panther', så også strålende ud på den røde løber.

Letitia Wright (tv.) og Danai Gurira. Foto: Scanpix Vis mere Letitia Wright (tv.) og Danai Gurira. Foto: Scanpix

Guiria havde en fin, guldkjole på fra mærket 'Brock Collection' med matchende hårbånd.

Smykkerne er fra mærket 'Fred Leighton'.

Letitia var iført en fin kjole fra 'Dior Haute Coutoure'.

Hendes sko var fra 'Nicholas Kirkwood' og smykker fra Cartier.