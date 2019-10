Han er bedårende på billedet, som han sidder der og krammer sit tøjdyr. Ét år gammel. Men i øjnene gemmer sig en alvor, som han først mange år senere turde fortælle om.

»Jeg tilbragte hele min barndom i højeste alarmberedskab,« sagde han. 71 år senere.

Sætningen er at finde i hans biografi, som om få dage udkommer på dansk. ‘Mig’ hedder den bare. Med Elton John som afsender.

Mange danskere har set filmen ‘Rocketman’, som fortæller historien om hans vej til berømmelse. Men også om de mange bump på vejen.

Filmen lægger på ingen måde skjul på, at Reginald Dwight - som han blev døbt - ikke havde den mest harmoniske opvækst, og at såvel hans far som mor ikke just var drømme-forældre.

Om faderen har Elton John således tidligere fortalt, at han aldrig helt følte sig god nok i sin fars øjne, og at han ikke fik at vide, at han var elsket.

Ligeledes har han heller aldrig lagt skjul på, at han stort set frem til moderens død i 2017, var stærkt påvirket af hendes humørsvingninger. Men i biografien ‘Mig’ vælter rædslerne ud af skabet.

Således fortæller Elton John, hvordan hans mor var tilhænger af tørre tærsk. Og hvordan hun gerne uddelte dem i fuld offentlighed, så ydmygelsen var total.

Jeg var sindssygt bange for hende Elton John om frygten for sin mor

Men inden for hjemmets fire vægge blev der heller ikke sparet på brutale metoder. Da han var to år gammel udførte moderen eksempelvis en helt særlig pottetræning på sin søn.

Hun slog ham ganske enkelt til blods med en hårbørste, hvis han glemte at bruge potten.

Også forstoppelse havde hun en særlig kur mod, fortæller Elton John i biografien.

»Hun lagde mig på opvaskebakken i køkkenet og stak karbolsæbe op i røven på mig. Hvis hun godt kunne lide at gøre folk bange, må jeg have gjort hende ovenud lykkelig. For jeg var sindssygt bange for hende.«

Bag Elton Johns smil gemmer der sig stor smerte fra en barsk barndom. Foto: YANN COATSALIOU/AFP

Men han elskede hende også. For hun var trods alt hans mor.

Da hun efter kort tids sygdom døde i 2017, var der da heller intet i hans afsked, der afslørede bitterhed eller vrede over for hende.

»Jeg er i chok. Sikker rejse, mor. Tak for alt. Jeg kommer til at savne dig rigtig meget. Knus, Elton,« skrev han på Twitter.

'Mig' udkommer på Politikens Forlag 15. oktober