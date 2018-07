Han har været hudløs ærlig om dén depression, der for få år siden sendte ham til tælling efter årtiers succesridt med først rapgruppen Rockers By Choice, siden en forrygende karriere som producer, sangskriver, sanger og solist.

Men nu fortæller Lars Pedersen - bedre kendt som Chief 1 - lige så hudløst ærligt om at finde kærligheden igen. Om at være smaskforelsket. Og smide 15 kilo på vejen.

»Vi er salt og peber, sol og måne. Men indimellem skal man kaste sig ud i noget, der på papiret ikke ser ud til at være et match,« fortæller Chief 1 i et stort interview til Alt for damerne om den nye kvinde i sit liv. Powerkvinden, kalder han hende. Fitnessdronningen Gitte Salling, som i mere end én forstand har gjort hans liv lettere.

»Jeg er fuldstændig glad og har det rigtig godt. Jeg er tilbage på det spor, som bare er livet,« fortæller 47-årige Chief 1 til B.T.

Chief 1 med 'fitnessdronning' Gitte Salling, som han været kæreste med i et år. Vis mere Chief 1 med 'fitnessdronning' Gitte Salling, som han været kæreste med i et år.

Det tunge sorte dyb, som han dengang landede i, havde sneget sig ind på ham over længere tid. Glæden ved alting var gradvist gledet ud af hans liv. Han blev skilt og landede i en regulær livskrise.

Øjenåbneren blev - som han sidste år fortalte til B.T. - det gode gamle råd om, at man skal fylde sin egen brønd, før man kan fylde andres.

»Og jeg har altid været ham, der fyldte andres brønde,« sagde han i interviewet og fortsatte:

»Man skal miste fodfæstet, før man lærer at bunde. De fleste mennesker, der har været igennem en kritisk livssituation, oplever en stor taknemmelighed, når man kommer ud på den anden side,« fortalte han.

Tit tror folk, at så slutter filmen her, for nu er han kommet gennem depressionen og har klaret alle de ting, der skulle klares Chief 1 om at finde tilbage på det spor, der er livet

Dén taknemmelighed føler han i stor stil, efter at han har lagt livsstilen om. Og fundet kærligheden på vejen.

»Jeg begyndte at træne for at få gang i endorfinerne. Jeg var nødt til at gøre en indsats for ikke at gå til grunde fysisk også. At jeg så også mødte kærligheden på vejen var en kæmpe bonus,« siger en glad Chief 1 til B.T.

Og kombinationen af kærlighed og vægttab er ubeskrivelig.

»For første gang i mit liv kan jeg faktisk godt lide at kigge mig selv i spejlet. Og det har ikke noget at gøre med at være selvfed. Det handler bare om, at jeg er tilfreds med mig selv. Jeg er i den bedste form i hele mit fucking liv i en alder af 47,« siger Chief 1 til Alt for damerne.

Men at være tilbage i den bedste form og på rette spor, er ikke det samme som at spille hovedrollen i en amerikansk film med happy ending, understreger han over for B.T.

Chief 1 anno 2012, hvor han sammen med Remee skrev nummeret 'Should've known better' til Soluna Samay i forbindelse med Melodi Grand Prix. Foto: Jens Nørgaard Larsen Vis mere Chief 1 anno 2012, hvor han sammen med Remee skrev nummeret 'Should've known better' til Soluna Samay i forbindelse med Melodi Grand Prix. Foto: Jens Nørgaard Larsen

»Tit tror folk, at så slutter filmen her, for nu er han kommet gennem depressionen og har klaret alle de ting, der skulle klares. Men at være tilbage på sporet betyder mere, at den ene dag godt kan være lyserød og den næste op ad bakke.

Så dét, der har ændret sig, er accepten af, at hvis der kommer en bølge og vælter dig, så kommer der en ny, der får dig løftet op. Og det er en god fornemmelse.

For når man befinder sig i den stilstand, som en depression er, føler man, at det mørke, man er i, er for evigt. Nu ved jeg, at intet varer for evigt Og alene at vide det, gør mig stærkere og gør, at jeg har lært at nyde livet mere i nuet,« siger Chief One til B.T.