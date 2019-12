Stemmen er blevet dybere foresaget af behandling af mandlige hormoner, men nu er brysterne også opereret væk, og den tidligere 'X Factor'-vinder er nu tættere på den, han følser sig som indeni.

Noah Skaalum, der i 2011 vinder ‘X Factor’ som Sarah Skaalum Jørgensen, har taget en stor beslutning og har fået fjernet begge sine bryster. På et Instagram opslag fortæller Noah, hvorfor han har taget den beslutning.

»Jeg skal til babysvømning med min søn, vi skal på stranden, vi skal lege og mange andre ting, jeg ikke følte, jeg kunne før. Jeg synes, at nogle hårde uger er en billig pris for alle de gode ting, der kommer nu.«

Noah har ventet to år på operationen, og har nu kun et par ugers smerte samt genoptræning i vente, men ifølge ham selv, har han derimod et helt livs lykke forude.

Realityportalen har forsøgt at kontakte Noah for at høre hans tanker omkring operationen, og om han skal have foretaget flere operationer i fremtiden, men det svar har vi endnu ikke fået.

En far er ikke altid biologisk

Noah har, siden han blev far i slutningen af november, modtaget en del kommentarer omkring sin rolle som far, da han er transkønnet og ikke biologisk far, men til det har Noah kun én holdning.

»For mig har biologien intet at gøre med, hvem der er forældre. Forældre er en titel, som man skal gøre sig fortjent til. Dog ville jeg da ønske, at jeg kunne lave børn med min kone, men at jeg ikke er biologisk gør ikke, at jeg elsker lille Elion mindre,« slår Noah fast i en story på Instagram.

Vis dette opslag på Instagram Så er jeg udskrevet, fyldt op med smertestillende, og strandet på Fyn #transdad #topsurgery #minfamilieerhosmig #heltalmindeligeunormaleforaeldre Et opslag delt af Noah skaalum (@noahskaalum) den 19. Dec, 2019 kl. 4.42 PST

Artiklen er bragt i samarbejde med Realityportalen.dk.

LÆS OGSÅ: WHAT! Mascha Vang afslører ny kæreste

LÆS OGSÅ: Kendt reality-hunk er ny paradiso

LÆS OGSÅ: ‘X Factor’-vinder er blevet far