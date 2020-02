Den tidligere danske racerkører Tom Kristensen har i den grad fået gnubbet albuer med de kendte henover i weekenden.

I hvert fald minimum én kendt.

Til gengæld er det nok heller ikke helt forkert at sige, at kendissen er en af de mest berømte skuespillere i verden.

Der er nemlig tale om ingen anden end den Oscar-nominerede verdensstjerne, Brad Pitt.

Det afslører Tom Kristensen selv på sociale medier, hvor han har delt et billede af ham selv i en hyggelig stund sammen med den 56-årige skuespiller.

'Middag i Frankrig', indleder den tidligere racerkører opslaget, som kan ses i bunden af artiklen.

'Diskuterer mystikken omkring Le Mans - et løb, han (Brad Pitt, red.) har fulgt, siden han var barn,' fortsætter han og afslører, at duoen også snakkede om dokumentarfilmen 'Hitting the Apex'.

Filmen fra 2015 handler om verdens seks hurtigste motorcykelracerkørere, og Brad Pitt fungerer som fortæller.

Tom Kristensen har både delt billedet på Instagram og Facebook.

På Facebook tyder det dog på, at han har været lidt for hurtig på aftrækkeren i forbindelsen med 'tagget'. I stedet for at tagge Brad Pitt er han nemlig tilsyneladende kommet til at tagge sig selv.

I opslaget kan man i øvrigt se, at billedet er taget på det franske motorsport-museum 'Musée des 24 Heures du Mans'.

B.T. forsøger at få en uddybende kommentar fra Tom Kristensen omkring hans kendismøde.