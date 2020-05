Danskerne har i disse coronatider foretaget en masse ændringer i deres hjem, på altanen eller i haven. Nogle har også brugt tiden på at lave om på sig selv. Det har Sofie Linde også.

Hun er nemlig blevet korthåret.

Det viser hun på sin Instagram-profil.

Billedet af den nye frisure er lagt op i hendes Instagram-story, og hun er tydeligvis glad for resultatet. (Se billedet længere nede i artiklen)

Til billedet skriver hun:

'Jeg er i gang med at få styr på min høstak af en frisure, efter mange års forsømmelse og afblegninger. Og idag røg 'de døde spidser'.'

Med den nye frisure er Sofie Linde nu klar til at skyde 'X Factor' i gang igen.

Tidligere mandag kom det frem, at 'X Factor' endelig vender tilbage.

Det gør programmet 15. maj, men det bliver i en lidt anderledes form efter, at showet har været på pause i næsten to måneder:

»Vi ændrer en smule på formen, så vi på otte dage sender tre liveshows med første show fredag 15. maj. Finalen bliver til en stor todages-begivenhed fredag 22. maj og lørdag 23. maj. En form, som de blandt andet har succes med i England, og som vi glæder os rigtigt meget til at prøve af herhjemme også,« siger TV 2's underholdningsredaktør, Dorte Borregaard

Da corona-epidemien fortsat hærger, blive det dog foreløbig uden publikum.

»Livepublikum er helt sikkert med til at gøre 'X Factor' til Danmarks største underholdningsshow, og publikum er en stor del af festen, men det er endnu for tidligt at sige, om vi kan afholde de sidste tre liveshows med livepublikum i studiet. Men vi håber det – i en eller anden form,« siger Dorte Borregaard.