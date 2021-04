'Lad os få svesken på disken'.

Det er nogenlunde det budskab, som 'Juice'-sangerinden Lizzo forsøger at sende gennem sociale medier.

Og måden, hun har gjort det på, er med et nøgenbillede – som ikke har været gennem Photoshop eller andre billedredigeringsprogrammer. Det skriver People.

'Normalt ville jeg ordne min mave og gøre min hud glattere, men venner … jeg vil vise jer, hvordan jeg ser ud au natural', skriver den 32-årige popstjerne til billedet.

Det meget afslørende billede er en del af et projekt for 'Dove', der i øjeblikket kører en kampagne, hvor de sætter fokus på selvværd.

Ifølge Lizzo medvirker hun i kampagnen, fordi den sætter fokus på, at man skal elske sig selv, som man er.

'Projektet hjælper med at omvende de negative følger af sociale medier og ændrer samtalen om skønhedsidealer,' skriver Lizzo til sit opslag.

Opslaget, som hun afslutter med sætningen: 'Let's get real', har i skrivende stund fået knap 2,3 millioner likes.

Det er desuden strømmet ind med kommentarer, som hylder sangerinden.

Blandt andet har den berømte modedesigner Marc Jacobs sendt tre hjerte-emojies afsted, mens sangerinden SZA har skrevet, at hun 'beundrer' Lizzo.

Det er ikke første gang, at Lizzo opfordrer folk til at elske deres kroppe – uanset størrelse, farve etc., og hun viser da også ofte sin krop frem i minimale påklædninger.

Sangerinden har dog tidligere indrømmet, at selvom hun virker til at hvile i sig selv, så har hun kæmpet med sit syn på sig selv.

»Vi bliver afhængige af at se os selv pyntet helt op,« sagde hun til People sidste år og fortsatte:

»Jeg har haft fri et par dage, så jeg har ikke haft makeup på, og jeg kiggede på mig selv og tænkte: 'Wow, hvorfor er du så grim lige nu', og det var fordi, at jeg er blevet afhængig af at se mit ansigt med sminke på.«