Syv uger efter fødslen er det ikke til at forestille sig, at Kylie Jenner næsten lige har været gravid.

Det er ikke engang to måneder siden, Kylie Jenner fødte datteren Stormi, efter at have skjult sin graviditet fra omverdenen, men nu fremviser hun en mave og talje, som de fleste nybagte mødre nok vil misunde hende.

På sin Snapchat viste hun i lørdags videoen, som kan ses nederst i artiklen, hvor hun ser ud til at være meget tæt på at have den samme krop, som hun havde, inden hun blev gravid. Det er kun 7 uger siden, datteren kom til verden, men Kylie spilder ikke tiden.

SE VIDEOEN: Kylie Jenner har født

Under graviditeten, hvor rygterne florerede omkring, at Kylie skulle være gravid, lød en af historierne på, at Kylie var så ked af sin krop, at hun ikke havde lyst til at offentliggøre graviditeten. Kylies egen grund til hemmelighedskræmmeriet, da hun endelig tog bladet fra munden, var dog, at hun ikke ville stresse sig selv og datteren unødigt under graviditeten.

I weekenden delte Kylie desuden sin første selfie med datteren, som ser ud til at have arvet sin mors store brune øjne. Se billederne herunder.

Artiklen blev oprindeligt bragt hos Realityportalen.