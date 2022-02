Så har Noma igen-igen haft fint besøg fra Hollywood.

Den trestjernede danske Michelin-restaurant, der i efteråret blev kåret til verdens bedste, har igennem årene tiltrukket en lang række stjerner fra det store udland, og nu har de så også haft en kvindelig superhelt på gæstelisten.

Der er tale om den 32-årige, amerikanske skuespillerinde Brie Larson, som på Instagram afslører, at hun har været en tur på Noma, hvor hun blandt andet har fået serveret en skål rensdyrpenisragout serveret på blade.

»Hvem siger, at mad ikke kan være sjov,« skriver hun til opslaget, hvor hun rækker tunge ad sin mad, der er en del af Nomas seneste efterårsmenu, som blandt andet også består af retter som vildsvinespæk, syltede vagtelæg og andehjerne.

Brie Larson, der både har vundet en Oscar og senest gjort sig bemærket som superhelten Captain Marvel i Marvels superheltefilm, er som nævnt ikke den første celebre gæst på Noma.

I efteråret var 'Emily in Paris'-skuespillerinden Lily Collins forbi sammen med sin mand, hvor hun i et Instagram-opslag skrev rosende: 'Tilbage i Nomas drømmeverden. Der er ikke ord, der kan beskrive denne oplevelse'.

I 2020 skrev DR at 'Succession'-stjernen Jeremy Strong, der er gift med en dansk kvinde, elsker dansk mad og blandt andet har været på Noma.

Da popstjernen Justin Timberlake i 2018 gav et par koncerter i Danmark, var han også på Noma med sin hustru, skuespiller Jessica Biel.

Justin Timberlake og Jessica Biel.

'Den suppe! Hele måltidet! Lad os flytte dertil', skrev han dengang begejstret på Instagram.

Beverly Hills 90210-stjernen Tori Spelling var på Noma, da hun gæstede Danmark i 2016, ligesom Neil Patrick Harris fra tv-serien 'How I met your mother' i 2018 var helt oppe at køre over at besøge Noma.

'Simpelthen episk. Ikke den type mad, jeg normalt spiser, men med en mand, som er kok, så var niveauet af anerkendelse virkelig højt. Og personalet satte en forståelig stolthed i at levere et pletfrit resultat. Jeg giver jer et kæmpe bifald, og ville rejse mig, men, altså, det kan jeg ikke lige nu,' skrev han dengang begejstret på Instagram.

Der var også dengang tilbage i 2015, da den amerikanske rapper Action Bronson var på Noma og bagefter fortalte til musikmediet Soundvenue, at han jo blev nødt til at prøve verdens bedste restaurant, men at der lige var ét problem med maden:

»Vi blev overhovedet ikke mætte! Jeg er nødt til at få noget kød, så efter Noma tog vi på Kebabistan og fik shawarma. Det var lækkert«

Og så var der sidste sommer, da Kanye West ifølge avisen San Francisco Chronicle angiveligt udgav sig for at være fra Noma, da han ville booke bord på en restaurant i San Francisco og personalet efterfølgende var skuffede over, at det 'bare' var Kanye West, der dukkede op.

Hvis du vil på kendisspotting på Noma, skal du vente med tålmodighed, da der ifølge deres hjemmeside er fuldt booket frem til sommer.