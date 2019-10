To er blevet til tre hjemme hos reality-deltagern og hendes kæreste.

Tilbage i maj rullede Viafree-serien ‘Boss Ladies’ over skærmen, hvor vi her mødte ‘Love Island’-vinderen og beautysalonejeren Julie Melsen, frisørchef og blogger Trine Skjollander, kendt fra ‘Paradise Hotel’, den personlige træner Christina Oderico, kendt fra ‘For lækker til love’, samt den international influencer Frederikke Lykke Lindh.

Nu har den 22-årige Frederikke dog fået hænderne fulde med andet end end karrieren. Hun og kæresten Mathias er nemlig blevet forældre til en lille søn.

'Alt, hvad jeg nogensinde kunne drømme om. 24.10.2019,' skriver Frederikke på Instagram sammen med et billede af de stolte forældre.

'Min lille mand. Jeg har elsket dig fra det øjeblik, jeg fandt ud af, at vi ventede dig, men ingen ord kan beskrive følelsen, jeg har, når jeg kigger på dig nu. Jeg kan ikke forstå, at du var inde i min mave for kun fire dage siden.'

'Nu forstår jeg virkelig den ubetingede kærlighed, som en mor har for sit barn. Største velsignelse i livet,' skriver hun til et andet billede af den lille ny.

