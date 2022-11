Lyt til artiklen

Godt en uge efter sin alvorlige brandulykke er Jay Leno blevet udskrevet.

Det bekræfter brandsårsklinikken Grossman Burn Center, som har offentliggjort et billede af den 72-årige talkshowvært efter sine behandlinger.

Her kan man se, at han ikke er sluppet uden mén på især hals og hænder, men at skaderne trods alt synes begrænsede trods de voldsomme omstændigheder.

»Jay vil gerne have, at alle ved, hvor glad han er for sin behandling, og at han sætter pris på alle ønskerne om god bedring. Han ser frem til at holde Thanksgiving med sin familie og venner og ønsker alle en god helligdag,« lyder det fra klinikken.

Jay Leno, der foruden at være talkshowvært er bilentusiast, pådrog sig alvorlige forbrændinger, da der lørdag i sidste uge opstod en benzinbrand i hans store bilgarage, mens han stod og arbejdede på en af sine køretøjer.

»Jeg har fået nogle alvorlige forbrændinger fra en benzinbrand. Jeg er okay, men har brug for en uge eller to for at komme til hægterne,« lød det efterfølgende fra tv-stjernen til Variety.

På et pressemøde fortalte hans læge, dr. Peter Grossman, efterfølgende, at Jay Leno pådrog sig en blanding af dybe anden- og muligvis tredjegradsforbrændinger i ansigtet, på hænderne og brystet.

Han kunne desuden berette, at Jay Leno er en 'venlig og engageret' patient, og at han er ved så godt mod, at han har delt småkager ud til børnene, der blev behandlet på hospitalet.

Jay Leno har siden gennemgået to operationer og vil i den kommende tid modtage yderligere opfølgende behandlinger.