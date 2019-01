En af de helt store, unge stjerneskud var fredag - uden det blev bemærket af offentligheden - på besøg i Danmark.

Man må gå ud fra, at Millie Bobbie Brown, som blev verdenskendt for hendes medvirken i Netflix-serien 'Stranger Things', er en travl dame. I sidste uge rev hun alligevel tid ud af kalenderen til at besøge vores lille andedam.

Fredag besøgte hun nemlig København i forbindelse med sin rolle som ambassadør for hjælpeorganisationen UNICEF.

Det foregik dog helt under radaren, og først efter besøget, delte den 14-årige Hollywoodstjerne et Instagramopslag, hvori hun skriver, at hun lagde vejen forbi den danske hovedstad.

Vis dette opslag på Instagram I visited @UNICEFsupply in Copenhagen, the world’s largest humanitarian supply warehouse! This is where @UNICEF packs up life-saving supplies so they can be shipped to wherever children need them most. This includes over 850 separate items, from blankets to school supplies. I’m here in my role as UNICEF Goodwill Ambassador to represent the “Warmly Moncler” for UNICEF partnership, which provides winter kits to children and families in Nepal and Mongolia. Together, we can keep children warm this winter. @UNICEF #EveryChildALIVE #ForEveryChild #WARMLYMonclerForUNICEF #Monclerpartner Et opslag delt af mills (@milliebobbybrown) den 11. Jan, 2019 kl. 6.01 PST

Millie Bobby Brown blev i november sidste år udnævnt til UNICEFs yngste ambassadør nogensinde.

Siden da har hun flere gange deltaget i arrangementer og rejst rundt i forbindelse med sin nyerhvervede rolle.

Fredag gik turen så til UNICEFs verdenslager, som ligger i Nordhavn i København.

Her fik den Emmy-nominerede skuespillerinde blandt andet en rundtur, og hjalp til med at pakke nødhjælps-kits til udsatte børn.

Under besøget blev Millie Bobby Brown sat igang med at arbejde. Her hjælper hun til med pakker, som giver børn, der lever i konflikt- eller katastroferamte områder, muligheden for lege og lære. Foto: UNICEF Vis mere Under besøget blev Millie Bobby Brown sat igang med at arbejde. Her hjælper hun til med pakker, som giver børn, der lever i konflikt- eller katastroferamte områder, muligheden for lege og lære. Foto: UNICEF

Millie Bobbie Brown blev i en alder af bare 11 år verdenskendt for hendes rolle som den overnaturlige pige Eleven i den populære Netflix-serie 'Stranger Things'.

Siden da har hun vundet adskillige filmpriser for sin præstationen i serien, og har været nomineret til en Emmy.

Det seneste stykke tid er det særligt hendes arbejde med humanitære sager, der har givet hende opmærksomhed, men snart kan hun igen ses i rollen som Eleven.

Sæson 3 af serien får nemlig premiere på Netflix d. 4.juli.