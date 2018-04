Satiriker samt radio- og tv-vært Huxi Bach er blevet far til en lille dreng og en lille pige.

Det oplyser han på Instagram, hvor den stolte far ses stå med en babystol i hver arm.

'2. april kom en lille dreng og en lille pige til verden. Min kæreste og jeg har lavet dem. Vi er RET stolte. Og meget lykkelige,' skriver den glade far.

2 april kom en lille dreng og en lille pige til verden. Min kæreste og jeg har lavet dem. Vi er RET stolte. Og meget lykkelige. Et opslag delt af Huxi Bach (@huxibachable) den 10. Apr, 2018 kl. 1.11 PDT

Huxi Bach danner par med journalist Frederikke Halling Hastrup, og i august 2017 stod parret for første gang offentligt frem i forbindelse med Zulu Comedy Galla.

Den humoristiske nordjyde Huxi Bach har i mange år været kendt i medierne som den evige ungkarl. Derfor har han skullet vænne sig til den store opmærksomhed omkring sit nye forhold, fortalte han til BT i oktober, da han var på vej ud på landevejen med sit one man-show 'Ind til benet'.

»Jeg skal sateme love for, at der er blevet skrevet om det. Det har jeg aldrig prøvet før, og det har været ret syret. Jeg ved ikke, om det har været god reklame for showet. Jeg tror, der er flere, der ved, at jeg har fået en kæreste, end at jeg skal på turné,« sagde han dengang til BT og tilføjede, at det ikke var for at reklamere for sit show, at han havde fået en kæreste.

Huxi Bach har tidligere i et interview til Femina forklaret, hvordan han havde en plan om at blive far, inden han bliver 40, og den målsætning nåede den kendte satiriker næsten. Huxi Bach fyldte 40 år den 9. marts.