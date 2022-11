Lyt til artiklen

'Jeg er ked af at sige det, men efter en røntgenfotografering viser det sig, at jeg dansede på en brækket fod i aftes.'

Sådan skriver 'Florence and the Machine'-sangeren Florence Welch på Twitter, hvor hun desuden deler et billede af den blodplettede scene efter en tilsyneladende dramatisk optræden.

Det er uvist, hvordan og hvornår undervejs i koncerten sangerinden kom til skade.

Men en koncertgænger fangede på en video, hvordan sceneteknikere måtte springe til og tørre gulvet rent for blod mellem to numre.

When @florencemachine gives so much she leaves her blood on the stage @o2 pic.twitter.com/MBPaBxA7bK — Arrondor (@Arrondor) November 18, 2022

Florence Welch gik dog efterfølgende på scenen igen uden at lade sig mærke af en skade.

Og det var måske ikke så smart, erkender hun efterfølgende.

'Jeg er i smerte, og enhver danser ved, at det ikke er en god idé at danse på en skade. Og jeg har fået at vide, at jeg ikke må optræde, hvis jeg vil forhindre yderligere skader,' skriver hun på Twitter.

Derfor har den 36-årige sangerinde set sig nødsaget til at aflyse resten af sin turné, som bærer navnet Dance Fever.

I’m so sorry to say that after an x ray it seems I was dancing on a broken foot last night. pic.twitter.com/0dh9fJJMIE — florence welch (@florencemachine) November 19, 2022

'Jeg er knust, da Dance Fever har været det bedste show, vi nogensinde har sat op.'

Hun opfordrer sine fans til at beholde deres billetter, da hun forventer at udskyde de konkrete koncerter til næste år.