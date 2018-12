To af de allerstørste stjerner i showbiz har tilsyneladende endelig sagt 'ja' til hinanden.

Et lækket billede af Miley Cyrus og Liam Hemsworth viser dem skære en kage, som i høj grad leder tankerne hen på en bryllupskage.

Parret har været on and off kærester i årevis, og bor sammen i byen Franklin i Tennessee, hvor billedet er taget. Ifølge avisen Daily Mail har de fremskyndet deres bryllupsplaner på grund af skovbrandene i Californien, der udslettede deres hjem nær Hollywood, og bragte dem endnu tættere sammen.

De har endnu ikke kommenteret rygterne, der er baseret på dette billede:

Miley Cyrus og Liam Hemsworth skærer tilsyneladende bryllupskagen på dette foto, som er taget af vennen Conrad Carr. Vis mere Miley Cyrus og Liam Hemsworth skærer tilsyneladende bryllupskagen på dette foto, som er taget af vennen Conrad Carr.

Australske Liam Hemsworth er 28 år gammel og allerede en af de mest succesfulde Hollywood-skuespillere. Det skyldes ikke mindst han rolle som Gale Hawthorne i 'Hunger Games'-filmene.

Men hans karrierer blegner ved siden af den to år yngre kæreste/kone, som er blandt de mest succesfulde kunstnere på planeten, og menes at have tjent omkring 360 millioner dollars - hovedsageligt på tour-indtægter.

De indledte deres forhold i 2010 under optagelserne til filmen 'The Last Song', men levede i et turbulent forhold indtil 2016, hvor de erklærede, at nu var de endegyldigt sammen.

Siden da har de levet op til den bombastiske udmelding, og har været stort set uadskillelige, når de ikke har været adskilt på grund af arbejde.